Akaryakıta yeni zam geliyor

Ekonomi

Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta motorin fiyatına litre başına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzine ise bu geceden itibaren 91 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 45,32 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: Avrupa yakasında 26,49 TL, Anadolu yakasında 25,89 TL

ANKARA

Ankara'da motorinin litre fiyatı 47,90 TL, benzinin litre fiyatı ise 45,82 TL'ye ulaştı. LPG fiyatları Ankara'da 26,39 TL olarak belirlendi.

İZMİR

İzmir'de ise motorin litre fiyatı 48,30 TL, benzin litre fiyatı 46,19 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatları ise 26,24 TL seviyesini buldu.

POMPADA FİYAT DEĞİŞECEK

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, araç sahiplerinin güncel fiyatları takip etmeleri ve bütçelerini buna göre ayarlamaları önem arz ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor.

Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan fiyatları uygulamakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip. Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, bu rekabetçi ortamda şekilleniyor.