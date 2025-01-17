Akaryakıta yeni zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta yeni zam geliyor

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Benzin fiyatlarına uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle 91 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artış, sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Güncel fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

17.01.2025 11:24
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Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta motorin fiyatına litre başına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, benzine ise bu geceden itibaren 91 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 45,32 TL

Motorin: 47,24 TL

LPG: Avrupa yakasında 26,49 TL, Anadolu yakasında 25,89 TL

ANKARA

Ankara'da motorinin litre fiyatı 47,90 TL, benzinin litre fiyatı ise 45,82 TL'ye ulaştı. LPG fiyatları Ankara'da 26,39 TL olarak belirlendi.

İZMİR

İzmir'de ise motorin litre fiyatı 48,30 TL, benzin litre fiyatı 46,19 TL olarak kaydedildi. LPG fiyatları ise 26,24 TL seviyesini buldu.

POMPADA FİYAT DEĞİŞECEK

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Bu nedenle, araç sahiplerinin güncel fiyatları takip etmeleri ve bütçelerini buna göre ayarlamaları önem arz ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, 1 Ocak 2005'ten itibaren yürürlüğe giren Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne göre belirleniyor. Bu sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, fiyatlarını kendi belirledikleri politikalar doğrultusunda belirleyebiliyor.

Ayrıca, bayiler de dağıtım şirketlerinin önerdiği tavan fiyatları uygulamakla birlikte, bulundukları bölgedeki rekabet koşullarına göre kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğüne sahip. Türkiye'de perakende akaryakıt fiyatları, bu rekabetçi ortamda şekilleniyor.

Akaryakıta yeni zam geliyor

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yeni zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Beşiktaş 1903:
    Bu pompalar oy veren ve trollere girsin 159 7 Yanıtla
  • PRİNTFY MUSTY:
    ver mehteri vay vay ekonomisler ne hale getirdiler ülkeyi .....? 112 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    İmamoğlu oksurse koşan ak makarnalar neredesiniz. sırf günden değişsin diye CHP belediyelerine saldiriyorlar 107 5 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bizim ak davarlar yarraa doymaz 95 6 Yanıtla
  • Emin Erol:
    inşallah 100 tl olur o pompapalar akp ye oy verenlere girsin 74 7 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    ilkokul mezunuyum bu kadar bende yönetirdim ülkeyi bildikleri tek şey zam yapmak insanlar daha ilk zamlı maaşını almadı allahınızdan bulun yatacak yeriniz yok 59 3 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    enflasyon uçuşa geçiyor 58 3 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    kaç yorum yazdım sildim belli değil içim yanıyor allahınızdan bulun 56 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Araba mı aman aman vergisi cezası parkı tamiri kaskosu sigortası kazası belası hırsızı trafik belası kavgası hangi birini sayım eksik olsun arabasi 51 2 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    biri bana zamsız geçen bir gün söyleyebilirmi yahu heeer günmü her şey zamlanır E tabi ülke Bangladeş olunca vaziyet bu 47 3 Yanıtla
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