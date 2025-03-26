Akaryakıta yeni zam geliyor

Petrolün varil fiyatının geçen hafta 70 doların üzerine çıkması ve Türkiye'de döviz kurlarının rekor kırmasının ardından tüm akaryakıt grupları için zam gündeme gelmişti. Benzine gelen 1,51 liralık zammın ardından motorinin litre fiyatında da 1,42 TL fiyat artışı yapıldı. Şimdi sırada LPG var.

Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor. Bu gelişme, özellikle LPG'li araç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir'de ölçüldü:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.