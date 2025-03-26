Akaryakıta yeni zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor

Bu hafta ardı ardına benzin ve motorine gelen zamların ardından bir fiyat artışı da LPG için bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor.

26.03.2025 10:45
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Petrolün varil fiyatının geçen hafta 70 doların üzerine çıkması ve Türkiye'de döviz kurlarının rekor kırmasının ardından tüm akaryakıt grupları için zam gündeme gelmişti. Benzine gelen 1,51 liralık zammın ardından motorinin litre fiyatında da 1,42 TL fiyat artışı yapıldı. Şimdi sırada LPG var.

Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor. Bu gelişme, özellikle LPG'li araç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir'de ölçüldü:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yeni zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • BURAK HANZADE:
    noldu laaaaaaaaaaaaaaaa sokk son dakka yine gtünde patladı her uçan ekonomi :) 50 4 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Yayan gezeriz reisi yedirmeyiz diyenler nerde ? 47 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    makarna fiyatlarına gelmesinde sorun yok akaryakıt gelebilir 41 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    gelsin 60 lira olsun ben alabiliyorum aktrolller düşünsün. 34 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    farkındamısınız brent petrol pandemıde 90 dolara dusmustu su an 70 dolara cıktı bizi resmen opuyor devlet asıl boylotu bunda yapın 15 gün kimse girmese toplu tasıta bınse fıyatlar mecbur dusecek petrol yuksekse market manav kasap hersey yüksektir.... 25 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Zamlar gelsin yakında arabaya degıl yayan bıle gıderız derler sanki dolar altın artışı vatandaşın suçu suç koltukta 24 1 Yanıtla
  • Mert Can:
    Niye dünya borsasında petrolün varil fiyatı düşerken bizde niye yükseliyor???ç0nkü o gece uçan hazineye kaynak 13 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    akaryakit oranlari nasil belirleniyor sacmaligindan vaz gecmeyecek misiniz.. Kizilderililer zam yapiyor, oradan uzaya sinyal gonderiyorlar ve bizim ulke koordinatlarina zam dusuyor.. hukumet yapiyor hukumet. indirimi de hukumet yapiyor zammi da. 9 1 Yanıtla
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