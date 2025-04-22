Akaryakıta yeni zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta yeni zam geliyor

Akaryakıta yeni zam geliyor

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt pompa bedellerine yansıyor. Bu gelişmeler ışığında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 98 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

22.04.2025 09:44
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Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, motorin fiyatlarında yeni bir zam dalgasına yol açtı. Motorinin litre fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam yapılması bekleniyor, benzin fiyatlarında ise henüz bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Benzinde ise fiyat değişikliği öngörülmüyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.15 TL/LT

Motorin 44.37 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.00 TL/LT

Motorin 44.25 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.75 TL/LT

Motorin 45.16 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.11 TL/LT

Motorin 45.51 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yeni zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Durak:
    2 gün önce petrol bulduk haberinden sonra zam geleceği belliydi 14 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    yapın yapın halaya devam ak.....lar 12 1 Yanıtla
  • 12341234:
    yeni yazlık hayırlı olsun ampullere selam 7 0 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy:
    Dün ne demiştim vaziyet alın zam gelecek diye!.. Ne zaman gaz veya petrol bulundu haberi yapılsa arkasından zam haberi alıyoruz. 7 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    adam gibi düsmediki,yalandan bir indirim yapıldı geri zam yapılıyor. 10 dolar dan fazla düstü 2,5 lira indirim oldu 67 dolar civarı petrol zam yapıyorsunuz 72 dolar iken bu fiyata alıyorduk kimi kandırıyorsunuz..dolarıda yükselten sizsiniz iyi yönetin ülkeyi. 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    varil fiyatı en düşük seviyelerde ama bizde zam geliyo. ekonomi süper ya yemin ederim yaşamaktan soğuttunuz insanları. gittiğiniz gün bu ülkenin kurtuluşudur 1 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yine ayni sacma ama amacli eklenti son paragrafta... penguenleri yasatma dernegi belirliyor akaryakit zammini.. hukumet yahu hukumet zam da yapan o indirim yapan da... 1 0 Yanıtla
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