Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Döviz kurundaki dalgalanma ve küresel petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına yeniden zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatı, 26 Mart 2025 Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 42 kuruş zamlandı.

26.03.2025 07:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz ve petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Benzine gelen zammın ardından motorinin litre fiyatında da 1,42 TL fiyat artışı yapıldı.

Benzinden sonra bir zam da motorine geldi. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 1,42 TL fiyat artış yapıldı.

LPG'YE DE ZAM KAPIDA

LPG fiyatları için de artış sinyali geldi. Sektör kaynaklarına göre, 28 Mart Perşembe günü itibarıyla LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam yapılması planlanıyor. Bu gelişme, özellikle LPG'li araç kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

Ankara'da akaryakıt fiyatları

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

İzmir'de akaryakıt fiyatları

Üç büyük şehir arasında en yüksek akaryakıt fiyatları İzmir'de ölçüldü:

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Ekonomi, Finans, Döviz, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • BURAK HANZADE:
    yapıyodun yaltaklığını akp nin noldu koydularmı editör 62 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hiç sevilmeyen bir haber bu 46 1 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Biraz daha fazla bağırın padişahım çok yaşa demeye. Suç Tayyip de değil suç koyunlarda bunların beynini kuşa taksalar kuş uçmayı unutur. 31 4 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    o.c troller nerde ??? 32 2 Yanıtla
  • Bünyamin Kabataş:
    50 yap sende kurtul. bizde 30 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    neredesiniz makarnacilar 26 5 Yanıtla
  • emre123456789:
    zam değil fiyat ayarlaması valla 100 TL yapın oldu olmaya alisdik 27 2 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bayram geliyir ya.bi zam yapilir tabi. 27 2 Yanıtla
  • Mesut 5734:
    şimdi bu da bakıma yolsuzluk değil mi ? 26 3 Yanıtla
  • Mehmet Alsa:
    ner bu akçomarlar 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
10:02 Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı
08:53 Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
15:39 5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
15:13 Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
14:26 Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 10:33:01. #7.13#
SON DAKİKA: Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement