Araç sahiplerini üzecek zam bugün başladı

Akaryakıt fiyatlarına bu hafta peş peşe beklenen ilk zam gerçekleşti. Benzin dün gece gelen 1 lira 51 kuruşluk yeni zamlı tarifeyle satılmaya başlandı.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatlarında da değişiklik bekleniyordu. Euro ve dolardaki rekor seviyelerin ardından tüm gruplarda geçerli olmak üzere artış yaşanacağı kaydedilmişti. Benzinde beklenen1 lira 51 kuruşluk artış pompaya yansırken, motorinde çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor. Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

45.41 TL/LT

27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

45.29 TL/LT

26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.27 TL/LT

46.14 TL/LT

27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.64 TL/LT

46.51 TL/LT

27.34 TL/LT

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.