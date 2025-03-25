Araç sahiplerini üzecek zam bugün başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Araç sahiplerini üzecek zam bugün başladı

Araç sahiplerini üzecek zam bugün başladı

Son dönemlerde döviz kurlarındaki artış ve uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt grubuna zam olarak yansıdı. Benzine dün geceden itibaren 1 lira 51 kuruş zam gelirken, motorin ve LPG'de de zam bekleniyor.

25.03.2025 09:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt fiyatlarına bu hafta peş peşe beklenen ilk zam gerçekleşti. Benzin dün gece gelen 1 lira 51 kuruşluk yeni zamlı tarifeyle satılmaya başlandı.

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, akaryakıt fiyatlarında da değişiklik bekleniyordu. Euro ve dolardaki rekor seviyelerin ardından tüm gruplarda geçerli olmak üzere artış yaşanacağı kaydedilmişti. Benzinde beklenen1 lira 51 kuruşluk artış pompaya yansırken, motorinde çarşamba günü için 1 liralık zam öngörülürken, otogazda da perşembe günü geçerli olacak 65 kuruşluk bir artış bekleniyor. Tahminlerin kurdaki duruma göre güncellenebileceği belirtiliyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 46.72 TL/LT

45.41 TL/LT

27.59 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 46.57 TL/LT

45.29 TL/LT

26.99 TL/LT

ANKARA

Benzin 47.27 TL/LT

46.14 TL/LT

27.49 TL/LT

İZMİR

Benzin 47.64 TL/LT

46.51 TL/LT

27.34 TL/LT

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Lpg, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerini üzecek zam bugün başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hüseyin Ermurat:
    Merak etme 200 tl olsa kimse birşey demez gider kahvade söver yolda söver gine kullanır toplum olarak boykot kültürümüz yok kazzık yedik sıra devam eder 41 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    yapıştır akkktrolller bundan anlar yapıştır gelsin inşallah bir an evvel 60 olur litresi 33 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    brent petrol pandemıdekı fıyattan daha dusuk ama biz buyuk enayıyız nasılssa hepsi kdv otv yazık ya 24 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    bayram ımramıyesinin 10 katı çıktı tam bayram üstü.. 19 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    ne üzecek zam geldikce millet arabaya daha çok biniyor..yüz tl olsun iki yıl zam gelmesin 17 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    hadi konyava AKP'li ..eyyy benzinnn duysesimi der biri ekomistim ben 11 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    trollerin ustabasi, akaryakit, zam dolar, pahalilik vs gibi kelimelerin gectigi haberlerle ilgilenmiyor, chp,imamoglu , kilictaroglu , gemicik vs gibi kelimelere odakli. secimleri bilmem kac yildir tek basina iktidar olamamis chp uzerinden ve ona soverek kazaninca boyle haberlerde trolllllleri mesaiye cagirmiyor. e yani bence adaletli ustabasi , yorulmasin marabalari bos yere 8 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    Soğan ekmek yiyenler burdami 6 0 Yanıtla
  • akil:
    Allah aşkına bu zamlardan bıktık çiftçi olarak battık 5 kilo buğdaya 1 litre mazot alamıyoruz bu nedir neyin nesidir,Tarım bakanı Allah aşkına ne iş yapıyorsunuz. ne sesimizi duyan var nede sahip çıkan var 5 0 Yanıtla
  • sanane banane:
    şemsiyenin bi sapı kaldı kanca şeklinde heralde onun için bu kadar çaba 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:14:46. #7.11#
SON DAKİKA: Araç sahiplerini üzecek zam bugün başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement