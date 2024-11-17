Akaryakıtta Gece Yarısından İtibaren Büyük İndirim!

Ekonomi

Gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında önemli bir değişiklik meydana gelecek.

Benzinin litre fiyatına 62 kuruşluk indirim yapılacak. Motorinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 42,27 liraya, Ankara'da 42,67 liraya, İzmir'de de 43,13 liraya düşecek.

Fiyatlar, şehirler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor.