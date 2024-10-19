Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Son dönemlerde peş peşe gelen zamlardan sonra bu kez araç sahiplerine nefes aldıracak bir indirim haberi geldi. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıtta indirim müjdesi - Son Dakika
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