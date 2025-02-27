Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi

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Petrol fiyatındaki gerileme sonrası araç sahiplerine sevindirici haber geldi. Motorinin litre fiyatına indirim yapıldı. Bu karar sonrası bazı illerde 50 lirayı aşan motorin fiyatı 1 lira 43 kuruş indirimle psikolojik sınırın altına geriledi.

27.02.2025 08:44
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Son dönemde Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk düşüş yapıldı. Bu indirimin ardından, birçok ilde motorin fiyatları yeniden 50 TL'nin altına çekildi. Ancak benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ZAM GELMİŞTİ

Motorinin litresine geçtiğimiz günlerde 1 lira 44 kuruş zam yapılmış, zam sonrası ise 14 ilde motorin fiyatının 50 TL'yi aştığı görülmüştü.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 46.43 TL

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 46.97 TL

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 47.66 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. Rafineriler tarafından belirlenen fiyatlar, dağıtım firmalarınca serbest piyasa koşullarına göre belirleniyor. Şirketler ve şehirler arasında küçük fiyat farklılıkları olabiliyor. Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
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Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Aykut Kalkan:
    cok büyük indirimmiş 16 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Reis bu üslupla oyunun arttığını mı zannediyorsun? bu gidişle hepimiz solcu olacağız.Emekli aç aç aç aç ya . 13 2 Yanıtla
  • Murat Fidan:
    brent petrol 90 dolar iken mazot 30 liraydı şimdi 73 dolar ama mazot 46.50 nasıl oluyor anlamıyorum. 8 0 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Alıştık zam yapsınlar. Zamanı geldiğinde gelen süper indirimi yapar zaten 5 1 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    YORUM YAPANLAR ARABASİ OLMAYANLAR ')) 1 4 Yanıtla
  • barış özcan:
    İndirim sayılmaz, 3 gün önceki zam iptal edildi demek daha doğru. 3 0 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    İndirim; Vatandaşa iyilik olsun değil, Vatandaşa kazık olsun diye. Şubat ayı enflasyonunu düşük çıkartıp piyasalara güzellik yapmak için....! 3 0 Yanıtla
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