Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve dövizdeki yükseliş sonrası motorin fiyatları bir kez daha arttı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 98 kuruş zam yapıldı.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası'nda 45.36 liraya çıktı. Anadolu Yakası'nda ise 45.24 liradan satılmaya başlandı. Başkent Ankara'da motorin litre fiyatı 46.17 liraya, İzmir'de ise 46.51 liraya yükseldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik olmadı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 45.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 45.00 TL

Motorin litre fiyatı: 45.24 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:45,75 TL

Motorin: 45.17 TL

LPG: 27.29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46,11 TL

Motorin: 45.51 TL

LPG: 27.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİNDE

ABD'nin ek gümrük tarifeleri ile deprem yaşayan küresel piyasalarda dalgalı seyir sürerken toparlanma eğilimi de öne çıkmıştı.

Ancak Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı hedef alması piyasalar için büyük endişe kaynağı.

Tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'ın ardından Brent petrolde büyük düşüş yaşanmış, litre fiyatı 59 dolara kadar gerilemişti.

Brent petroldeki düşüş ise akaryakıt fiyatlarına yansımış ve benzerine çok rastlanmayan indirimler gelmişti. 2 hafta önce art arda indirimin geldiği akaryakıt geçen hafta itibariyle zamlanmaya başladı.