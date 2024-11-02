Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı

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Bir zam haberi daha! Pompada fiyatlar yükselecek

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında indirime gidildi. Benzin fiyatlarında bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş indirim gerçekleşti.

LPG'YE ZAM

Öte yandan LPG kullanıcılarını da yakından ilgilendiren bir haber geldi. LPG fiyatlarına bugünden itibaren 71 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 81 kuruştan,

Motorin litre fiyatı 42 lira 79 kuruştan,

Otogazın (LPG) litre fiyatı 25 lira 84 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.