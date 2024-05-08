Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası - Son Dakika
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Ekonomi

Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası

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Temmuz 2021'de yaşanan sistem arızası nedeniyle müşterilerin 2 gün boyunca hesaplarına erişemediği Akbank'ta bir büyük kriz daha yaşandığı iddia ediliyor. Bankada hesabı bulunan çok sayıda vatandaş sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda hesaplarından izinleri olmadan para çekildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili çok sayıda tweet atılmasına rağmen Akbank'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

08.05.2024 11:54  Güncelleme: 12:38
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Akbank, Temmuz 2021'deki sistem arızasından dolayı müşteriler mağdur olmuş ve yaklaşık 2 gün boyunca hesaplara erişim sağlanamamıştı. Para çekemeyen ve kartla alışveriş yapamayan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşamıştı.

TAKSİTLER 2 KEZ ÇEKİLMİŞTİ

Akbank kredi kartı kullanıcılarının yine 2022 yılında da kartlarından taksitler iki kez çekilmiş sosyal medyada yankılanmıştı, bankanın yaptığı açıklamada ise, 'teknik arızanın' giderilmeye çalışıldığı açıklanmıştı.

AKBANK MÜŞTERİLERİNDEN ŞOKE EDEN İDDİA

Akbank müşterileri şimdi de hesaplarını kontrol edince büyük bir şokla yüz yüze geldi. Özellikle yatırım hesabı olan müşteriler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hesaplarından habersiz para çekildiğini iddia etti.

ÇOK SAYIDA MAĞDUR VAR

Bu konu kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve çok sayıda kişi mağdur olduğunu belirtti. Bankaya ulaşmaya çalışan vatandaşlar henüz net bir açıklama almadıklarını söylerken gündemi sarsan konu hakkında henüz bankadan bir açıklama gelmedi.

"PARAMIZI GERİ YATIRIN"

Hesaplarından para çekilen vatandaşlar paralarının geri yatırılmasını isterken, bazı vatandaşlar da borsada işlem saatinin başlamasına rağmen hesaplarındaki paranın çekilmesi nedeniyle işlem yapamadıklarından şikayetlerini dile getirdiler.

Sosyal medyada yükselen tepkilerden bazıları şu şekilde;

Akbank müşterileri ayaklandı! 'Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi' iddiası
Akbank müşterileri ayaklandı! 'Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi' iddiası
Akbank müşterileri ayaklandı! 'Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi' iddiası

Sosyal Medya, Akbank, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akbank müşterileri ayaklandı! 'Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi' iddiası - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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