Akdeniz hazır giyim ihracatçıları ödüllendirildi - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İnşallah 2026'ya kadar görev yapacak yeni yönetim kurullarımız, bu ülkeye 400 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirecek." dedi.

Gülle, bir otelde düzenlenen Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) bünyesinde en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği törende, ihracatın geçen yıl tarihi bir başarıyı yakaladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok zorlu dönemlerin kendi kahramanlarını yarattığını, bu dönemin kahramanlarının da ihracatçılar olduğunu ifade eden Gülle, şunları söyledi:

"Aylık bazda 20 milyar doları, yıllık bazda 200 milyar doları geçerek 225 milyar dolar gibi tarihi bir başarıyı gerçekleştirdik. İhracatçı ailemiz 100 bini geçti. Bu sene hedefimiz 250 milyar dolar ama çok sevinerek şunu paylaşmak istiyorum ki, 2021 Nisan-2022 Nisan döneminde ihracatımız 240 milyar doları geçti. Bu, sene sonu için kurulan konulan hedefin çok daha üstünde bir başarı yakalayacağımızın da müjdecisi."

Gülle, ihracatçılar olarak çok zorlu dönemde ülkeye hep güzel haberler verdiklerini, yüz güldürdüklerini belirterek, "Allah'a çok şükür ediyorum ki 20 ayın 18'inde Cumhuriyet tarihi rekoru diye rakamları açıklama mutluluğuna eriştik." dedi.

Nisan ayında yapılan ihracatçı birliklerinin genel kurullarında seçilenlerin 2022-2026 döneminde görevde bulunacağını hatırlatan Gülle, şöyle devam etti:

"İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında 300 milyar dolarlık ihracatı yakalayacak, geçeceğiz. İnşallah 2026'ya kadar görev yapacak yönetim kurullarımız, bu ülkeye 400 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirecek. Çünkü Türkiye'yi il il geziyoruz. Tüm fabrikaları ziyaret ediyoruz, tüm ihracatçılarımıza dokunuyoruz. Küresel tedarikte kırılan bu dengeyi, ülkemize olan teveccühleri çok iyi değerlendirerek, hem yatırımda hem de istihdamda inanılmaz işler başarıyorlar. Onların bu azim ve başarısı bizleri bu rakamları söyletme cesaretini veriyor. Biz de onlar adına sizlere tercümanlık yapıyoruz. Diyoruz ki bu ihracat ailesi inşallah ülkemizi 2026 sonuna 400 milyar dolarlık ihracata götürecek. 100 yıl önce kurulan cumhuriyetin nesilleri olarak bizler, o ecdattan aldığımız bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına sonuna kadar mücadele edeceğiz, zorlayacağız."

Kadın istihdamı

AHKİB Başkanı Gürkan Tekin de Kovid-19 sürecinde Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün hükümetin de destekleriyle maske, önlük ve tulum gibi ürünlerin ihracatında çok önemli artışlara imza attığını, dünya moda devlerinin artan siparişlerini de karşılayarak ülkeye milyarlarca dolar döviz kazandırmayı başardığını anlattı.

Sektörün birçok açıdan diğerlerinden ayrıldığını anlatan Tekin, diğer sektörlere göre kadın istihdamının da daha çok olduğunu aktardı.

Tekin, "Çalışma arkadaşlarımızın ağırlıklı olarak kadınlardan oluşmasıyla toplumsal barışa da ciddi katkı koyduğumuza inanıyorum. Diğer yandan ülkemizin Nisan 2022 verilerine göre, Türkiye geneli tüm sektörlerin ortalama kilogram başına ihracat değeri 1,44 dolar iken bizim sektörümüzde 16-17 dolar seviyesindedir. Birçok alt ürün grubunda bu rakam çok daha yukarılara çıkmaktadır." diye konuştu.

"Bu fuarda önümüzdeki dönemde yerinize ayırtın"

TİM Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, ülkeye hazır giyim fuarı kazandırdıklarını söyledi.

Gültepe, "Artık hazır giyim sektörünün bundan sonra bir fuarı var. O yüzden bu fuarda önümüzdeki dönemde yerinize ayırtın ve bundan sonra da takip edin. Orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat ve ihracatta kilo başına 40 dolar fiyatı yakalayabilmemiz için bu çalışmaları yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da ilin yatırımcılar, istihdam oluşturmak isteyenler, ihracatçılar için son derece müsait olduğunu ifade ederek, "5 yıl önce 3 organize sanayi bölgesi (OSB) vardı. Bugün 10 OSB'ye ulaştık." dedi.

Konuşmaların ardından 2021 yılında en fazla ihracat yapan AHKİB üyesi firmalara ödülleri protokol üyelerince verildi.