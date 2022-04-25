Akdeniz-PA, Türkiye'nin ağaçlandırmadaki başarısını ödüle layık gördü - Son Dakika
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Akdeniz-PA, Türkiye'nin ağaçlandırmadaki başarısını ödüle layık gördü

25.04.2022 10:08
Akdeniz-PA, Türkiye'nin ağaçlandırmadaki başarısını ödüle layık gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yürüttüğü başarılı ağaçlandırma çalışmaları dolayısıyla Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) tarafından "Kurum Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yürüttüğü başarılı ağaçlandırma çalışmaları dolayısıyla Akdeniz Parlamenter Asamblesi (Akdeniz-PA) tarafından "Kurum Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada iklim değişikliği, kuraklık ve çevre konularının giderek önem kazanması üzerine, 2021'de başarılı çalışmalar yürüten OGM, Akdeniz-PA Türk Delegasyonu Başkanlığı tarafından kurum başarı ödülüne aday gösterilmişti.

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 28 ülkenin üye olarak, 5 ülkenin de ortak statüyle faaliyet gösterdiği Akdeniz-PA'nın ilgili kurullarının yaptığı değerlendirme sonucunda, bir yılda 600 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan Orman Genel Müdürlüğü, "Kurum Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, OGM'nin Akdeniz-PA tarafından ödüle layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye, orman varlığını arttıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 6'ncı, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ise Avrupa'da 1'inci dünyada 4'üncü ülke." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, özellikle yaz aylarında hava şartları ve diğer nedenlerle ülkede çok sayıda orman yangını çıktığını hatırlatarak, orman teşkilatının yeni teknolojilerle donatılarak yangınların önüne geçilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Akdeniz-PA hakkında

2005'te Akdeniz'de bölgesel iş birliği amacıyla kurulan Akdeniz-PA, bölgesel istikrar, güvenlik ve güven artırıcı önlemler, terörizme karşı mücadele, küreselleşme, çevre, iklim değişikliği, göç, kalkınma başta olmak üzere ekonomi, ticaret, finans, sanayi, tarım, balıkçılık, istihdam ve nüfus, yoksulluk, su ve enerji kaynakları, çevrenin korunması, turizm, ulaşım, bilim, teknoloji, kültür alanlarında çalışmalar yürütüyor.?

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Orman Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Akdeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akdeniz-PA, Türkiye'nin ağaçlandırmadaki başarısını ödüle layık gördü - Son Dakika


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