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Akenerji'den işitme engelli çocuklar için oyun parkı - Son Dakika

Akenerji'den işitme engelli çocuklar için oyun parkı

29.09.2021 11:39
Akenerji'den işitme engelli çocuklar için oyun parkı, System.String[]

Akenerji'nin Çocuk Eğitim Derneği'nde ücretsiz eğitim gören işitme engelli çocuklar için yaptırdığı çocuk parkı törenle açıldı.

Akenerji'nin Çocuk Eğitim Derneği'nde ücretsiz eğitim gören işitme engelli çocuklar için yaptırdığı çocuk parkı törenle açıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk ve eğitim odaklı kurumsal sosyal sorumluluk anlayışıyla etkili projeler hayata geçiren Akenerji, Çocuk Eğitim Derneği ile birlikte yeni bir çalışmaya imza attı.

Şirketin İstanbul Ataşehir'de bulunan dernek merkezinde yaptırdığı çocuk parkı törenle açıldı.

Ayrıca, Dünya Engelliler Günü kapsamında tüm öğrencilere boyama kitapları ve kalemleri hediye eden şirket, Koruncuk Vakfı ile yaptığı iş birliği kapsamında çocukların eğitimi için önemli katkılar sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, çocuk ve gençlerin eğitimi konusunun Akenerji için öncelikli olduğunu belirterek, "Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Bu nedenle bugün onların eğitimi için yaptığımız her katkı çok değerli. Türkiye'de çok önemli bir misyonu üstlenerek işitme engelli çocuklarımızın eğitim ve sosyal hayatlarına büyük katkı sağlayan ve yaşadıkları zorlukları aşarken yanlarında duran Çocuk Eğitim Derneği'ne desteğimiz devam edecek. Çocuklarla hep birlikte bütün engelleri aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akenerji, Ataşehir, Engelli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akenerji'den işitme engelli çocuklar için oyun parkı - Son Dakika Ekonomi


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