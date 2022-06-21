Akiş GYO, yeni nesil teknoloji girişimlerinden Nivogo'ya yatırım yaptı - Son Dakika
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Akiş GYO, yeni nesil teknoloji girişimlerinden Nivogo'ya yatırım yaptı

21.06.2022 11:43
Akiş GYO, yeni nesil teknoloji girişimlerinden Nivogo'ya yatırım yaptı

Akiş GYO, yeni nesil teknoloji girişimlerinden Nivogo'ya 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Akiş GYO, yeni nesil teknoloji girişimlerinden Nivogo'ya 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı. Söz konu su teknoloji girişimi, satışa sunulmayan veya farklı sebeplerden tüketim aşamasına geçemeyen ürünleri yenileyerek döngüsel ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, moda endüstrisini döngüselleştirme amacıyla kurulan yeni nesil teknoloji girişimlerinden Nivogo'ya yatırım yaptı. Yapılan açıklamaya göre Nivogo, oluşturduğu 'Sıfır-Atık Perakende Sistemi' sayesinde birlikte çalıştığı perakende ve moda markalarının doğrusal iş modellerini dönüştürüyor. Açıldığı günden bu yana yenileme merkezinin hacmini 36 kat büyüten teknoloji girişimi, yenileme merkezinde ayda 100 bin ürünü yenileyebiliyor. Son 12 ay içinde 300 binin üzerinde ürünü yenileyerek 3 milyar litreden fazla su kullanımını önlemeyi başaran girişim, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 40 kişiyi aşkın bir ekibe sahip.

"Ana iş kolumuzun tamamlayıcısı girişimleri takip ediyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Portföy yapımız değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak perakende sektörüne hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda perakende sektörünü hedef alan yenilikçi girişimlerle iş birliği yaparak buradaki konumumuzu güçlendirmek, fiziksel mağazacılıkla e-ticaretin oluşturabileceği tüm olası sinerjiden faydalanmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu sinerjiyi zenginleştirebilecek tüm girişimlerle yatırım ve iş birliği olanaklarını sürekli olarak takip ediyoruz. Bu vizyonun bir parçası olarak, sahip olduğu altyapı ve geliştirdiği teknolojiler ile Türkiye'nin ilk döngüsel ekonomi merkezi olmayı amaçlayan Nivogo'ya yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırım sürecinin bir parçası olarak Akasya'da açılacak ilk 'Döngüsel Mağaza' konsepti ile de sektörde yine öncü bir rol almayı hedefliyoruz. İyi çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve yeni nesil girişimlere yönelik yatırımlar sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Akkök Holding, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akiş GYO, yeni nesil teknoloji girişimlerinden Nivogo'ya yatırım yaptı - Son Dakika

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