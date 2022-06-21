Akkim, yeni tesisiyle gıda sektöründe ilke imza attı

Geçtiğimiz yıl, Nazilli'de faaliyet gösteren USK Kimya'yı bünyesine katan Akkim, ilçede yeni bir yatırım daha hayata geçiriyor. Şirket, gıda katkı üretimi amacıyla devreye aldığı yeni tesisle FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip Türkiye'deki ilk ve tek üretici olduğunu duyurdu.

45. yılını kutlayan Akkim Kimya, yatırımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki dünyanın en büyük karboksimetil selüloz (CMC) üreticisi USK Kimya'yı alan şirket, bu alanda önemli bir yatırım daha yaptığını açıkladı. Denetim ve belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan şirket, gıda katkı üretiminde faaliyet gösterecek yeni tesisini devreye aldı.

Şirketin çatısı altında bulunduğu Akkök Holding'in üst düzey yöneticilerinin katıldığı törenle açılan yeni tesis, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olmasıyla Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Uluslararası gıda sektörünün ihtiyaçlarına cevap olarak geliştirilen FSSC 22000 Sistemi, gıda endüstrisindeki şirketlere Global Gıda Güvenliği Girişimi tarafından tanınan ISO tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemi sertifikası sağlıyor.

"TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ TÜM BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK"

Törende konuşan Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, sürdürülebilir büyüme hedefiyle yatırım hamlelerine devam edeceklerini dile getirdi. Kipri, Nazilli'de ürettikleri karboksimetil selülozun gıda sektöründe geniş kullanım alanına sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Akkim Kimya'nın 45. yaşında ve Nazilli'deki yatırımımızın 1. yıl dönümünde böylesi bir tesisi şirketimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Gıda katkı üretimi için apayrı bir bina inşa edip tüm teknolojik altyapı ve sistemlerini hazırladık. Türkiye'de bir ilk olarak FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi aldık. Bu sayede üretimimizin, yurt içi ve yurt dışındaki beklentileri tam olarak karşılayan, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olduğu bir kez daha tescillendi. Üretim, ihracat ve istihdamımızla ülkemize güç katmayı sürdüreceğiz."

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise kimyayı lokomotif sektör olarak gördüklerini kaydederek yeni tesisin Akkim'e ve sektöre hayırlı olmasını diledi.