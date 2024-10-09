Aksa Doğalgaz ve Osaka Gas'tan Deprem Protokolü - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Doğalgaz ve Osaka Gas'tan Deprem Protokolü

Aksa Doğalgaz ve Osaka Gas\'tan Deprem Protokolü

Aksa Doğalgaz, Osaka Gas ile afet önleme ve deprem teknolojileri için iş birliğine başladı.

09.10.2024 19:00
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Afet önleme ve deprem konusuna yönelik olarak uluslararası alanda stratejik iş birliklerine imza atan Aksa Doğalgaz, Dünya'nın ve Japonya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Osaka Gas ile imzaladığı protokol kapsamında İstanbul ve Malatya illerinde bir araya geldi. İş birliği sürecinden büyük memnuniyet duyduklarını ve her iki şirketin afet önleme ve deprem konusundaki bilgi birikimleri ile geliştirilebilecekleri teknoloji ve yeniliklerle birlikte önemli kazanımlar elde edeceklerini ifade eden Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "6 Şubat depremleri hepimize bir kez daha gösterdi ki biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve depreme her açıdan hazır olmalıyız" dedi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan ve Tüm Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremleri sonrası uluslararası alanda geleceğe dönük stratejik iş birlikleri gerçekleştiren Aksa Doğalgaz, Japonya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden biri olan Osaka Gas ile Afet Önleme ve Deprem Protokolü kapsamında bir araya gelerek saha ziyaretlerine başladı. İlk etapta geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelen Aksa Doğalgaz ile Osaka Gas temsilcileri, görüşmelerin ardından Malatya ilinde saha ziyaretlerini gerçekleştirdi. Sistem dizaynı, hidrolik hesaplamaları, uydu görüntüleri üzerinden yapay zeka kullanılarak yapılan tespitler, SCADA sistemi, alarm ve iş emirleri ile hızlı müdahale kabiliyeti, kaçak arama, onarım ve devreye alma işlemleri gibi birçok operasyonel konuda bilgi aktarılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Yüksek teknoloji ürünü donanım ve yazılımlarla kurulmuş olan Aksa Doğalgaz uygulamaları Osaka Gas temsilcileri tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Aksa Doğalgaz, afet ve acil durumlardaki görev, plan ve sorumluluklar, mevzuatsal geliştirmeler, risk faktörlerinin yeniden incelenmesi, ayrıca, önlem ve müdahaleler gibi temel hususların yanı sıra bilgi ve teknoloji paylaşımı gibi temel hususlar üzerine görüşmelerine devam ederken, kazanımlarını deprem bölgeleri başta olmak üzere hizmet verdiği tüm bölgelerde uygulamayı hedefliyor.

"Biz bir deprem ülkesiyiz"

Aksa Doğalgaz'ın geleceğe dönük yapıcı ve stratejik iş birlikleriyle sektörde öncü atılımlarda bulunduğunu belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, geliştirilecek çalışmaların ve ortaya koyulacak faaliyetlerin her iki ülke için önemli olduğunun bilgisini verdi. Etkin adımların ön planda olduğu çok güçlü iş birlikleriyle fikir alışverişi yapmayı önemsediklerini dile getiren Arslan, "Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat depremleri hepimize bir kez daha gösterdi ki biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve depreme her açıdan hazır olmalıyız. Kurulduğumuz ilk günden itibaren tüm yer altı ve yer üstü şebeke unsurlarımızı son teknolojiyle takip ediyor, koruyor ve önleyici tedbirler alarak ilerliyoruz" dedi.

"Afet durumlarında da kesintisiz gaz arzı sağlıyoruz"

Deprem çalışmalarıyla ilgili gerekli uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Arslan, "Türkiye genelinde 45 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 27 il merkezi, 306 ilçe ve beldede 5 milyonu aşkın abonesine doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz olarak afet önleme yeteneklerimizi geliştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son olarak Osaka Gas ile önemli bir protokole imza attık; fay zone'larında yer alan her iki ülke birbirine destek olmanın da ötesine geçerek kapsamlı inceleme ve değerlendirmelerin ardından tüm dinamikleri belirleyerek hareket edecek, sonraki süreçte ise bu alandaki tüm gelişmelerimizi kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Amacımız, doğal gaz dağıtım hizmeti verdiğimiz bölgelerde vatandaşlarımıza güvenli gaz arzını her koşulda kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmek, afet durumlarında da kesintisiz gaz arzı sağlıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızın güvenliği her zaman ön planda, dolayısıyla sektörümüzde ilkeleri belirlemeye, doğal gaz dağıtımı alanında uluslararası bir referans noktası olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz ve Osaka Gas'tan Deprem Protokolü - Son Dakika

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