Aksa Enerji, 2029'da FAVÖK'ünü 4 kat artırıp 841 milyon dolara taşıyacak

Aksa Enerji, 2029'a kadar kurulu gücünü 3 bin 700 megavattan 6 bin 200 megavata, faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) ise 841 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji, 2026 Analist Toplantısı'nda küresel büyüme stratejisini, yatırım programını ve 2029 hedeflerini paylaştı.

Bu yılı "ticari işletmeye geçiş yılı" olarak tanımlayan şirket, Kazakistan'daki 264 megavat kapasiteli Kızılorda Santrali'ni devreye alarak Orta Asya'daki toplam kurulu gücünü 1484 megavata yükseltti.

Şirket, Afrika'da 179 megavat kurulu güce sahip Gana Kumasi Santrali'nin ilk fazının kombine çevrim dönüşümünü tamamladı. Türkiye'de ise 58 megavat kapasiteli Gaziantep Pamuk Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 50 megavat kapasiteli Şanlıurfa RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi'ni ticari işletmeye aldı.

Senegal ve Gabon'daki yatırımlarını da yıl sonuna kadar devreye almaya hazırlanan şirket, Türkiye'deki depolamalı yenilenebilir enerji portföyünü yeni projelerle büyütmeyi sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, şirketin 3 bin 700 megavat kurulu gücü, 8 ülkedeki varlığı ve 15 enerji santraliyle büyümeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ölçeğin arkasında 30 yılı aşan enerji sektörü deneyimimiz bulunuyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan Orta Asya ve Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada, jeopolitik gelişmelerin, enerji arz güvenliğinin, emtia fiyatlarının ve finansman koşullarının sektörümüzü doğrudan etkilediği oldukça zorlu bir dönemde faaliyet gösteriyoruz. Son dönemde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz hattındaki gelişmelerin lojistik süreçlerimize etkilerini de yakından yaşadık. Aksa Enerji'nin 30 yıllık yolculuğunda ekonomik dalgalanmalar, pandemi ve tedarik zinciri krizleri dahil çok farklı dönemlerden geçtik ancak değişmeyen tek şey büyüme irademiz oldu. Bugün de aynı kararlılıkla yatırımlarımızı sürdürüyoruz."

Aksa Enerji Üst Yöneticisi ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal da şirketin son 3 yılda büyüme stratejisini somut yatırımlarla hayata geçirdiğini belirtti.

Ağbal, 2024-2026 döneminde 8'i termik, 7'si depolamalı yenilenebilir olmak üzere toplam 15 yatırım projesi yürüttüklerini ve 1,7 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026, yatırımlarımızın devreye girdiği ve büyüme hedeflerimizin gerçekleştiği önemli bir yıl oldu. Bir yandan yatırımlarımızı devreye alırken diğer yandan yeni büyüme adımları atıyoruz. Burkina Faso'da 119 megavatbüyüklüğündeki santralimizi 2027'de devreye alacağız. Gana'da hayata geçireceğimiz 825 megavat kapasiteli Takoradi Santrali ise bugüne kadarki en büyük yatırımlarımızdan biri olacak. Önümüzdeki dönemde büyümemizi yalnızca kurulu güç artışı üzerinden değil, öngörülebilir gelir yapısını güçlendiren dengeli bir portföy yaklaşımıyla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda planladığımız yaklaşık 2 bin 500 megavtalık kapasite artışının 1500 megavatı yurt dışındaki gelir garantili projelerden, 1000 megavatı Türkiye'deki YEKDEM destekli yenilenebilir enerji yatırımlarımızdan gelecek. Bu yatırım programının tamamlanmasıyla 2029'da kurulu gücümüzü 6 bin 200 megavata, 5 yılda FAVÖK'ümüzü 4 kat artırarak 841 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıl Aksa Enerji'nin temettü dağıtmasını da planlıyoruz. Bu büyümeyi disiplinli sermaye yönetimi ve operasyonel mükemmellikle desteklenen sürdürülebilir bir değer modeliyle gerçekleştiriyoruz."

Afrika'daki kurulu güç 2 bin 240 megavata ulaşacak

Aksa Enerji, Gana'daki büyüme planları kapsamında 825 megavat kapasiteli Takoradi Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'ni yatırım portföyüne ekledi.

Şirketin bugüne kadarki en büyük yatırımlarından biri olması planlanan proje, 20 yıl süreli dolar bazlı garantili enerji satış anlaşmasına dayanıyor.

Takoradi Santrali'nin tamamlanmasıyla şirketin Gana'daki toplam kurulu gücünün 1545 megavata, Senegal, Gabon ve Burkina Faso'daki yatırımların da katkısıyla Afrika'daki toplam kurulu gücünün 2 bin 240 megavata ulaşması öngörülüyor.

Depolamalı yenilenebilir enerji yatırımları büyüyor

Türkiye'de yaklaşık 1000 megavatlık depolamalı yenilenebilir enerji portföyünü hayata geçiren şirket, bu yıl söz konusu alandaki ilk yatırımlarını ticari işletmeye aldı.

Bu kapsamda, 58 megavat kapasiteli Gaziantep Pamuk Depolamalı GES, şirketin faaliyete geçen ilk depolamalı yenilenebilir enerji yatırımı oldu. Ayrıca 50 megavat kapasiteli Şanlıurfa RASA Müstakil Elektrik Depolama Tesisi ticari işletmeye alındı.

Aksa Enerji, Kırşehir, Mersin, Kayseri ve Manisa'daki projeleriyle depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütmeyi planlıyor.

Şirket, devam eden yatırımların devreye alınmasıyla yenilenebilir enerjinin üretim portföyündeki payını yaklaşık yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

2029'da 841 milyon dolar FAVÖK hedefi

Aksa Enerji, 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 20 milyar lira ciro, 7,3 milyar lira FAVÖK ve 1,2 milyar lira net dönem karı elde ederken, FAVÖK marjını yüzde 36 ile tarihi yüksek seviyeye taşıdı.

Şirket, yatırım programının tamamlanmasıyla 2029'da FAVÖK'ünü 841 milyon dolara ve FAVÖK marjını yüzde 42'ye çıkarmayı, net borç/FAVÖK oranını ise 1,7 seviyesine indirmeyi hedefliyor.

Aksa Enerji, büyüme programını farklı coğrafyalardan ve garanti mekanizmalarından sağladığı uzun vadeli finansman kaynaklarıyla destekliyor. Şirketin Africa Finance Corporation aracılığıyla Afrika yatırımları için sağladığı toplam finansman 450 milyon dolara ulaştı.

Senegal projesi için SERV garantisi altında 10 yıl vadeli 65 milyon dolar, Mersin Depolamalı RES için ise Sinosure garantili 12 yıl vadeli 124 milyon dolar finansman sağlandı. Türkiye'deki yenilenebilir enerji ve depolama yatırımları için Türkiye Sınai Kalkınma Bankasından temin edilen 11 yıl vadeli kredilerin toplamı ise 92 milyon dolara ulaştı.