AKSY Token işlem görmeye başladı - Son Dakika
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AKSY Token işlem görmeye başladı

13.04.2022 14:41
AKSY Token işlem görmeye başladı

Akasya AVM'nin, alışveriş merkezleri sektöründe hayata geçirdiği AKSY Token işleme açıldı.

Akasya AVM'nin, alışveriş merkezleri sektöründe hayata geçirdiği AKSY Token işleme açıldı. Müşteri deneyimini dijital dünyanın olanakları ile birleştirmek üzere hayata geçirilen sosyal token uygulamasıyla, AVM ziyaretçilerine özel olanaklar sunulacak.

Akiş GYO'nun yatırımcısı olduğu, Akasya'nın sosyal token'ı işlem görmeye başladı. Dijital varlık alım-satım platformu Bitexen üzerinden satışa sunulan AKSY Token, alışveriş merkezleri sektöründe bir ilk olma özelliğini taşıyor. Müşteri deneyimini dijital dünyanın olanakları ile birleştirmek üzere hayata geçirilen token uygulamasıyla, Akasya ziyaretçilerine mevcut alışveriş deneyimlerine ek olarak yeni deneyim olanakları sunulması hedefleniyor.

AKSY TOKEN SAHİPLERİNE ÖZEL AYRICALIKLAR

AKSY Token sahipleri, önümüzdeki dönemlerde Akasya AVM'de yer alan mağaza, cafe ve eğlence mekanlarında özel indirimlerden yararlanabilecek. Ayrıca sadece token sahipleri AVM'de kendilerine özel gece alışverişi deneyimi yaşayabilecek, NFT galerilerine ücretsiz girebilecek, özel otopark alanını ücretsiz kullanabilecek, ücretsiz vale ve yıkama kampanyalarından faydalanabilecek, özel Akasya lounge üyeliğine sahip olabilecek, özel etkinliklere katılabilecek, eve teslim hizmetinden yararlanabilecek, AVM içinde gerçekleşecek metaverse deneyimine katılabilecek ve Kidzania'ya özel avantajlardan faydalanabilecek.

AKSY Token projesi, Akasya AVM'nin NFT (non-fungible token) ve metaverse gibi perakende ile gayrimenkul sektörlerini derinden etkileyen makro trendlere erken adaptasyonu kapsamında, bu dünyaya atılan ilk adım olma özelliğini taşıyor.


AKSY Token işlem görmeye başladı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi AKSY Token işlem görmeye başladı - Son Dakika


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