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Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor - Son Dakika

Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor

06.11.2021 12:30
Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor

Tarımsal üretime destek vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Alaşehir Belediyesi, çilek üreticilerinin işçilik konusunda büyük zaman ve emek harcadığı malçlama (naylon örtme) işlemi için malçlama makinesi satın alarak, çiftçilerin hizmetine sundu.

Tarımsal üretime destek vermek amacıyla çalışmalarını sürdüren Alaşehir Belediyesi, çilek üreticilerinin işçilik konusunda büyük zaman ve emek harcadığı malçlama (naylon örtme) işlemi için malçlama makinesi satın alarak, çiftçilerin hizmetine sundu. Bu hizmetle zaman ve işçilikten büyük tasarruf sağlayacaklarını belirten çiftçiler, makine sayesinde 6 kişinin bir günde yaptığı işi artık yaklaşık 2 saatte bitirebileceklerini ifade ettiler.

Alaşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Belediye, son olarak çilek üreticilerinin de talebi üzerine malçlama makinesi satın aldı. Traktörün arkasına takılan makine ile çilek dikimi için arıkların hazırlanması, naylonunun çekilmesi, damlama sulama borularının çekilmesi aynı anda yapılabiliyor. Üreticiler makine sayesinde hem zamandan hem de emekten büyük tasarruf sağlıyor. Çilek üretmek isteyen çiftçiler belediyeye başvuruda bulunarak, makineyi ücretsiz olarak kullanabilecek. İlçeye bağlı Bahadırlar Mahallesinde makinenin kullanımını yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, " Manisa'nın en güzel ilçelerinden birisi olan Alaşehir'in Bahadır Mahallesi'ndeyiz. Bahadır Mahallesi alternatif ürün olarak, çilek yetiştiriciliği yapıyor. Çiftçilerimiz belediyemize başvurup, malçlama naylonunun serilmesinde ve damlama borusunun çekilmesinde zorluk çektiklerini bize ifade ettiler. Biz de belediye olarak, çiftçimize bu hazırlık aşamasında kolaylık sağlamak amacıyla makinemizi aldık ve onların hizmetine kullanımına sunduk. İnşallah bundan sonra bu bölgede ekilmedik bir karış toprak kalmayacak, bu alternatif ürünle beraber çiftçilerimiz evlerine ekmek parası götürmeye başlayacaklar. İşçilikten de tasarruf etmeye başlayacaklar, bu amaçla aldığımız bu makine, mahallemize ve bu alanda ekim yapacak çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansınlar" dedi.

Çilek üretimi yaparken yaşadıkları zorlukları anlatan üretici Hasan Bahçalı, "Elle yaparken iki kişi naylonu basıyordu, iki kişi toprak atıyordu. Ama işçilik çok zordu. Makine ile olduğu zaman güzel oluyor. Hem damlama borusunu çekiyor, hem de malçlama naylonunu çekiyor. İşlerimiz kolaylaştı, başkanımıza çok çok teşekkür ederim" dedi.

Çilek üreticisi Dürdane Bahçalı ise Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Alaşehir Belediyesi bizi işçilikten kurtardı. Bu örtüyü örtebilmek için günlerce uğraşıyorduk. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

"6 kişinin bir günde yaptığı işi makine ile kısa sürede yapabiliyoruz"

Çiftçi Beytullah Bahçalı da "Çilek yaparken en çok zorlandığımız konulardan birisi olan, arık yapılması, naylonun serilmesi, damlama borusunun çekilmesi için işçilik bizim için hayli zor oluyordu. Başkanımıza bu işin zorluğunu anlattık, sağ olsun bize malçlama makinesini getirtti. Şimdi 6 kişinin yapması gereken işi makine kısa sürede yapabiliyor. Biz de hem işçilikten hem de zamandan tasarruf sağladık. Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor
Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor
Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor
Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor

Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Alaşehir'de çilek üreticilerini sevindiren hizmet: Bir günlük işi iki saatte yapıyor - Son Dakika
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