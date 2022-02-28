Albaraka Türk'ten KOBİ'lere özel destek finansmanı kampanyası - Son Dakika
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Albaraka Türk'ten KOBİ'lere özel destek finansmanı kampanyası

28.02.2022 10:56
Albaraka Türk'ten KOBİ'lere özel destek finansmanı kampanyası

Albaraka Türk, KOBİ'lere özel avantajlı kar oranı ve vadeler sunan destek finansmanı kampanyası başlattı.

Albaraka Türk, KOBİ'lere özel avantajlı kar oranı ve vadeler sunan destek finansmanı kampanyası başlattı.

Albaraka Türk açıklamasına göre, işletmeler, KOBİ Destek Finansmanı kampanyası kapsamında 36 aya varan vadeli 1 milyon TL'ye kadar finansman talep edilebilecek. 12 aya kadarki vadelerde yüzde 1,89, 13-36 ay vade takviminde ise yüzde 2,05 kar oranı uygulanacak.

Finansmandan yararlanacak işletmeler, Albaraka Türk'ün özel hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Masrafsız bankacılık, kişiye özel Platinum Kart, işletmeye özel Business Kart ve Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile uyumlu ücretsiz muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz kullanabilecek.

Kampanyaya bankanın web sitesinden ve şubelerden hızlıca başvuru yapılabilecek.

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Albaraka Türk, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk'ten KOBİ'lere özel destek finansmanı kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Albaraka Türk'ten KOBİ'lere özel destek finansmanı kampanyası - Son Dakika
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