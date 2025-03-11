Bursa'da bir işletmede çalışan genç, yemek yapmak için 2 kilo patlıcan almak istedi. Kasaya geldiğinde fiyatın 307 lira olduğunu öğrenince şaşkına dönen genç, ürünü almak yerine kasada bırakmak zorunda kaldı.
Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bu durum, kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı, son dönemde artan sebze ve meyve fiyatlarına tepki gösterirken, gıda enflasyonunun vatandaşları zor durumda bıraktığını dile getirdi.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
Son Dakika › Ekonomi › Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı - Son Dakika
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