Ali Tutuk: Turistler Coğrafi Ürünlerimizi Tatmaya Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ali Tutuk: Turistler Coğrafi Ürünlerimizi Tatmaya Geliyor

Ali Tutuk: Turistler Coğrafi Ürünlerimizi Tatmaya Geliyor

Hizmetler Sektör Kurul Başkanı Ali Tutuk, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. "Yeni Yüzyılda Gastronomi: Yiyecek-İçecek Sektöründe Değişim ve Dönüşüm" raporu kapsamında açıklamalarda bulunan Tutuk, yeme-içme sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin gastronomi turizmindeki seviyesine dikkat çekti.

14.03.2025 11:45
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Ali Tutuk, Haberler.com'da Melis Yaşar'a yeme-içme sektöründeki değişimler üzerine konuştu. Türkiye'nin gastronomi turizminde önemli bir noktaya geldiğini belirten Tutuk, turistlerin yerel lezzetlere ilgisinin sektöre büyük katkı sunduğunu ifade etti.

"YEME-İÇME SEKTÖRÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE EN BÜYÜK PAYA SAHİP"

Ali Tutuk, hizmet sektöründeki en büyük pazar payının yeme-içme sektörüne ait olduğunu belirtti. Türkiye'de 100 bine yakın işletmenin faaliyet gösterdiğini ve bu işletmelerin yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Ali Tutuk: Turistler Coğrafi Ürünlerimizi Tatmaya Geliyor

GASTRONOMİ TURİZMİ VE YEREL LEZZETLERİN ÖNEMİ

Ali Tutuk, gastronomi turizminin Türkiye için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, coğrafi işaretli ürünlerin bu alandaki rolüne dikkat çekti. Turistlerin artık yalnızca tarihi ve doğal güzellikleri görmek için değil, aynı zamanda yerel mutfak kültürünü deneyimlemek için de Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Tutuk, bu ilginin bölgesel işletmeler için önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini söyledi. Yeme-içme sektöründeki dijitalleşmenin, küçük işletmelere büyük pazarlara ulaşma imkânı sağladığını vurgulayan Tutuk, restoranların ve kafelerin sosyal medya platformlarını etkin kullanarak hem yerli hem de yabancı müşterilere ulaşabileceğini belirtti. Özellikle pandemi sonrası dönemde değişen tüketici alışkanlıklarına ayak uydurmanın sektör için hayati önem taşıdığını dile getiren Tutuk, devletin sektöre yönelik teşviklerinin sürdürülebilir büyüme açısından kritik olduğunu ifade etti.

Ali Tutuk: Turistler Coğrafi Ürünlerimizi Tatmaya Geliyor

"TURİSTLER COĞRAFİ ÜRÜNLERİMİZİ KEŞFETMEK İÇİN GELİYOR"

Gastronomi turizminin önemine vurgu yapan Tutuk, Türkiye'ye gelen turistlerin coğrafi ürünlere olan ilgisinin giderek arttığını belirtti. Bu durumun ülkenin gastronomi turizmine büyük katkı sağladığını ifade etti.

"DİJİTALLEŞME VE SOSYAL MEDYA KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Pandemi sonrası sektörün önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyleyen Tutuk, restoranların dijitalleşmeye ayak uydurmak zorunda kaldığını belirtti. Küçük işletmelerin sosyal medya sayesinde kendilerini sadece bulundukları bölgede değil, tüm dünyada tanıtabildiğini ifade etti.

Gastronomi, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Tutuk: Turistler Coğrafi Ürünlerimizi Tatmaya Geliyor - Son Dakika

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