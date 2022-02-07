Üye Girişi
Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı - Son Dakika

Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

07.02.2022 18:45
Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

Ayrılık iddialarıyla gündemde olan Alişan ve Buse Varol çiftinin çocukları için tutulan 3 dadının maaşlarının 20 bin TL olduğu ortaya çıktı. Buna göre Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu öğrenildi.

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Çiftin 1 yaşındaki kızları Eliz için eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan, kendi ailesiyle sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Buse Varol ise "Beni kimse eve davet etmedi" açıklamasını yaptı.

Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

DOĞUM GÜNÜNDE 3 FİLİPİNLİ DADISI DA BULUNDU

Kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde organizasyon düzenleyen Buse Varol, doğum günü partisine Filipinli 3 dadısıyla katıldı. Daha sonra sosyal medya hesabından Varol, dadılarına teşekkür etti.

Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı

AYLIK DADI MASRAFI 60 BİN TL

Öte yandan Alişan'ın çocukları için tuttuğu 3 dadının maaşları da ortaya çıktı. Dadıların aylık 20 bin maaş aldığı öğrenilirken, toplamda Alişan'ın aylık dadı masrafının 60 bin TL olduğu belirlendi.

Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı
YORUMLAR
500

Buse Varol, Alişan, Magazin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 18:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Alişan'ın çocukları için tuttuğu dadılarına 60 bin TL maaş verdiği ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement