Alışan Lojistik'ten 'Benim Evim Benim Kalem' projesi - Son Dakika

Alışan Lojistik'ten 'Benim Evim Benim Kalem' projesi

Alışan Lojistik\'ten \'Benim Evim Benim Kalem\' projesi
Son Güncelleme: 18.01.2021 16:35

Tehlikeli madde depolanması ve taşımacılığı alanındaki uzmanlığı ile kimya ve hızlı tüketim malları (FMCG) sektörlerine hizmet sunan Alışan Lojistik, 1600 çalışanına yönelik 'Benim Evim Benim Kalem' isimli YouTube projesini başlattığını duyurdu.

Tehlikeli madde depolanması ve taşımacılığı alanındaki uzmanlığı ile kimya ve hızlı tüketim malları (FMCG) sektörlerine hizmet sunan Alışan Lojistik, 1600 çalışanına yönelik 'Benim Evim Benim Kalem' isimli YouTube projesini başlattığını duyurdu. Proje kapsamında, çalışan ve ailelerini koronavirüse yönelik bilgilendirmek amacıyla 45 dakikalık bir program hazırlanıyor. Haftada bir gün akşam saat 20: 00'de yayınlanan programda kişilerin kendilerini  güvende hissetmesi ve önlemlere yönelik içerikler yer alıyor.

Alışan Lojistik, 'Eviniz Kaleniz' sloganıyla kurum içindeki tüm çalışanlarını ve ailelerini pandemi konusunda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayarak bir YouTube projesi başlattı. Koronavirüsten korunmanın önce evlerden başladığına inandıklarını belirten Alışan Lojistik İcra Kurulu üyesi Cenk Kovar, projeye katılımın çok yüksek olduğunu aktardı.

Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 900 çalışana ve ailesine ulaştıklarını söyleyen Kovar, "Programın içeriği interaktif bir yapıya sahip. Bilgilendirme, yarışmalar ve soru/cevaplardan oluşan 45 dakikalık programda esas amaç, çalışanların 'Sosyal yaşamımda nasıl güvende olurum?', 'Evim dışında kendimi nasıl korurum?', 'Dışarıdan gelecek virüs tehdidini nasıl azaltırım?' gibi sorularına Sağlık Bakanlığı onaylı bilgiler ışığında cevap sunmak ve evler içinde yaşanan endişeyi bertaraf ederek her bir üyenin moralini ve dolayısı ile performansını yüksek tutmaktır" dedi.

Söz konusu YouTube projesinin ötesinde, dünyada Kovid-19 virüsünün ilk ortaya çıkışı ile gerçekleştirdikleri kriz planı ile de dikkat çeken Alışan Lojistik, oluşturduğu yalın ve etkili iç iletişim ağı sayesinde Türkiye'de 32 farklı noktada hizmet sunan 1600 çalışanın sağlık durumunu da oluşturduğu eylem planı kapsamında anında gözlemleyebiliyor.


Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Alışan Lojistik'ten 'Benim Evim Benim Kalem' projesi - Son Dakika
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