Alışverişte fiş veya fatura vermeyenler şimdi yandı! Ceza üst sınırı 500 bin liraya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Alışverişte fiş veya fatura vermeyenler şimdi yandı! Ceza üst sınırı 500 bin liraya yükseldi

07.07.2022 07:44

Alışverişlerde fatura ve fiş vermeyenler için uygulanan cezalarda caydırıcılığı artıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre alışveriş sırasında fiş verilmemesinin cezası her belge için 500 liradan 1000 liraya çıkarıldı. Ayrıca bir takvim yılı içinde her bir belge çeşidine ilişkin olarak tespit edilen usulsüzlükler için kesilen ceza ise 250 bin liradan 500 bin liraya yükseltiliyor.

Getirilenyeni düzenleme ile alışveriş yapan müşterilerine fatura ve fiş vermeyenler için uygulanan cezalar daha da caydırıcı boyuta taşındı.

TÜKETİCİNİN HAKKI KORUNUYOR

Burada kayıt dışılığın azaltılmasının yanı sıra, fiş verilmediği için aldığı ürünle ilgili bir problem çıktığında Tüketici Hakem Heyetine başvurma ve hakkını arama imkanını kaybeden tüketicinin hakkının korunması amaçlanıyor.

500 TL'DEN 1000 LİRAYA ÇIKIYOR

Yeni yasaya göre, alışveriş sırasında fiş verilmemesi, alınmaması, veya alışveriş tutarından farklı bir tutarda fiş veya fatura kesilmesi durumunda uygulanacak ceza her bir belge için 500 liradan bin liraya çıkıyor.

BİR YIL İÇİNDEKİ HER USULSÜZLÜĞE 500 BİN TL CEZA

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 25 lira olan ceza tutarının üst sınırı 50 bin liraya, bir takvim yılı içinde her bir belge çeşidine ilişkin olarak tespit edilen usulsüzlükler için kesilen ceza ise 250 bin liradan 500 bin liraya yükseltiliyor.

YORUMLAR
500
AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor Highway AVM, yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor

alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alışverişte fiş veya fatura vermeyenler şimdi yandı! Ceza üst sınırı 500 bin liraya yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 08:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: Alışverişte fiş veya fatura vermeyenler şimdi yandı! Ceza üst sınırı 500 bin liraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement