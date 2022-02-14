Allan Petersen, Corendon Airlınes ailesine katıldı

Danimarka pazarına yeni adım atan ve 2021 yazında Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya direkt uçuşlar sunan Corendon Airlines bu pazarda görev almak üzere yeni bir ismi bünyesine kattı. Havacılık sektöründe uzun süredir başarılı bir kariyer sürdüren Allan Petersen, Danimarka Bölge Temsilcisi olarak Corendon Airlines ailesine katıldı.

8 Nisan 2022 tarihinden itibaren Kopenhag, Billund ve Aalborg'dan Türkiye, Yunanistan ve İspanya'ya direkt uçuşlara başlayacak olan havayolu firması, Haziran ayı itibariyle 2 uçağını Kopenhag, 1 uçağını da Billund'a base ederek operasyonlarını gerçekleştirecek.

Allan Petersen hakkında

1963 yılında doğan Allan Petersen, lisans eğitimini Warwick Üniversitesi'nde Stratejik Yönetim alanında tamamladı. Petersen, havacılık kariyerine İngiltere'de British Airways'in kargo bölümünde başladı ve 11 yıl süresince British Airways'de üst düzey görevler de dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Cathay Pacific'e transfer olarak başarı trendini sürdüren Allan Petersen, Cathay Pacific'te 19 yıl boyunca Satış Müdürü pozisyonunda görevini sürdürdü. Petersen, 2022 itibariyle Corendon Airlines'in Danimarka pazarındaki büyüme stratejilerine destek vermek ve uluslararası havayolunun bu pazardaki B2B ilişkilerini sürdürmek amacı ile Corendon Airlines'a Bölge Satış Temsilcisi olarak katıldı. - ANTALYA