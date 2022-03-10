Alman çelik fabrikası Lech (LWS), enerji fiyatlarında artış nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika
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Alman çelik fabrikası Lech (LWS), enerji fiyatlarında artış nedeniyle üretimi durdurdu

10.03.2022 15:44
Alman çelik fabrikası Lech (LWS), enerji fiyatlarında artış nedeniyle üretimi durdurdu

Almanya'nın en büyük çelik fabrikalarından birini olan Lech (LWS) çelik fabrikası, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın ardından üretimin durduğunu açıkladı.

Almanya'nın en büyük çelik fabrikalarından birini olan Lech (LWS) çelik fabrikası, Ukrayna- Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın ardından üretimin durduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın enerji fiyatlarında artışa neden olması ile birçok fabrika sıkıntı yaşamaya başladı. Almanya'nın en büyük çelik fabrikalarından birini olan Lech (LWS) çelik fabrikasının 300 bin nüfuslu bir şehrin kullandığı elektrik kadar enerji tükettiği bu yüzden enerji fiyatlarındaki zamların ardından fabrikanın maddi sıkıntı yaşadığı açıklandı. Lech çelik fabrikası sözcüsü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji piyasalarında yaşanan yükseliş yüzünden fabrikanın üretimi durdurduğunu duyurdu. Bin kişiden fazla çalışanı bulunan fabrikanın, 1 yılda milyonlarca ton üretim yaptığı belirtildi. - MÜNİH

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Almanya, Ukrayna, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alman çelik fabrikası Lech (LWS), enerji fiyatlarında artış nedeniyle üretimi durdurdu - Son Dakika


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