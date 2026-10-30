Almanya'da enflasyon ekimde yüzde 2,8'e geriledi, ECB hedefinin üzerinde kaldı - Son Dakika
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Almanya'da enflasyon ekimde yüzde 2,8'e geriledi, ECB hedefinin üzerinde kaldı

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Destatis'in ekim ayı öncü verilerine göre Almanya'da yıllık enflasyon eylüldeki yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e geriledi. Akaryakıt vergisi indirimi pompa fiyatlarını frenlerken enflasyon, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde akaryakıt vergisi indiriminin etkisiyle yüzde 2,8'e geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ekim ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede eylülde yüzde 3,3 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,8 seviyesine geriledi.

Analistler, enflasyonun ekim ayında yüzde 3 seviyesine ineceğini öngörüyordu.

TÜFE ekimde aylık bazda yüzde 0,2'ye gerilerken, Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık TÜFE de yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.

Ancak enflasyon oranı, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik resmi hedef seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Ekimde gıda ve enerji maliyetlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 2,1 seviyesine indi.

Ülkede enerji ürünlerinin fiyatları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 arttı. Söz konusu artış eylülde yüzde 14,9, ağustosta ise yüzde 10,5 seviyesinde olmuştu.

Akaryakıt indirimi fiyatları frenledi

Eylül ayında tavan yapan benzin, dizel ve kalorifer yakıtı fiyatları tüketici enflasyonunu yukarı yönlü tetiklemişti.

Ekim ayı başında akaryakıttaki enerji vergisinin düşürülmesiyle akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatları bir miktar geriledi.???????

Yıl sonuna kadar yürürlükte kalması planlanan bu indirim, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların ardından artan enerji maliyetlerine karşı Alman hükümetinin yeniden devreye aldığı akaryakıt vergi indiriminin bir parçası olarak uygulanıyor

Kaynak: AA
EkonomiAlmanyaDünyaSon Dakika

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