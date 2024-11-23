Almanya'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı

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Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan gurbetçi Türk, iş yerindeki arkadaşlarıyla birlikte çalışma koşulları protesto etmek için topluca greve gitti. Grevin sonunda sendikayla işveren anlaşırken, gurbetçi Türk'ün kazandığı ekstra hakların çokluğu dikkat çekti.

23.11.2024 21:16
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Almanya'da bir otomotiv firmasında çalışan gurbetçi Türk, iş arkadaşlarıyla birlikte greve gitti. Grev sonunda kazanan işçiler oldu.

GREV SONUCU KAZANAN İŞÇİLER OLDU

Sendikayla işveren arasındaki görüşmelerden sonuç çıktı. İşçiler yeni yıl öncesi birçok yeni hak elde etti. Kazandıkları hakları anlatan işçi şunları söyledi: "Yaptığımız grev sonuçlandı. Sendika, işverenle anlaştı. Yüzde 3.1 maaşa zam yaptılar. Şubat ayına kadar herkese 600 euro para verecekler. Yüzde 55 daha fazla Noel parası. Yüzde 55 daha fazla tatil parası."

Almanya\'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı

Sendika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da grev yapan gurbetçinin kazandıkları kıskandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • McA !:
    Almanya bizi kıskanıyor :=)))) Gurbetçiler ülkemizde Tayyip Erdoğan ı desteklemesinin tek sebebi Euro nun son sürat yükselmesi 43 9 Yanıtla
  • Necdet null:
    avrupada avro kazanıp türkiyede lüks yaşıyorlar bizde Avrupa bizi Kıskanıyor yalanıyla uyutuyorlar 23 6 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    avrupa gozunu sevim 5 1 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    bize ne senin Almanya'daki kazancından isteyen gitsin düşman ülke zaten Almanya istiyorlarmıki bizi 3 1 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    bizede uydurma enflasyon yana eszirmedik sulelenizi kucakladik diyolar ?????? 3 0 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    Avrupa bizi kıskanıyor 1 0 Yanıtla
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