Almanya'da yıllık enflasyon son 41 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'de İran- Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyona ilişkin beklenti martta yüzde 6,3'e yükselmesi yönündeydi.

ENFLASYON AYLIK BAZDA YÜZDE 2,5 YÜKSELDİ

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,5 yükseldi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 29,5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6,2 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu. AB uyumlu TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

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