Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti

Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti

Bir döneme damga vuran ve sektörün önde gelen isimlerinden Alsemo Mobilya, mali sıkıntılarla boğuşuyor. Şirket, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan ettiğini duyurdu.

17.09.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ev tekstili ve aksesuarlar tarafında da üretimi yapan Alsemo Mobilya aslında ürettiği yatak odası takımlarıyla ün yapmıştı. Gazeteduvarda yer alan habere göre; ekonomik sıkıntılar yaşanan Alsemo Mobilya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na konkordato talebinde bulundu. Mahkemenin kararına göre ise konkordato talebine ilişkin duruşma 25 Eylül'de gerçekleşecek.

KONKORDATO İLAN EDEN FİRMALAR KERVANINA KATILDI

Konkordatotakip.com'da yer alan açıklamada, "İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK' nun 304/1 ve 288. maddeleri gereğince ilan olunur." ifadeleri yer aldı.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Kaynar:
    HADDİNDEN DEĞERİNDEN DAHA FAZLA PAHALI SATMASAYDINIZ SORUN OLMAZDI. 17 15 Yanıtla
  • Onur Balaban:
    moda oldu konkordato 24 8 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Ekonomik kriz yok aaaa nerden çıkarıyorsunuz canım adamlar sıkılıyor konkordato ilan ediyor hepsi bu :)))) 24 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Konkordato "iflas" değildir . Ülkemizde son zamanlarda artarak görülen kokkordato nun amacı " Şirket borçlarını belirli sure ertelemek ile birlikte bu süre içinde alacaklarını her hangi bir kısıtlama olmadan tahsil etmek. ... konkordato ilan eden şirket aslında borclarını 6 veya 12 ay ertelettire biliyor . 20 5 Yanıtla
  • Nusret:
    tek sebebi faiz faize giren bulaşan hiç bir işletme iflah olmaz 18 0 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    Alfemo değil miydi o ünlü olan firma 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:33:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü mobilya firması ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement