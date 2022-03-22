Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı - Son Dakika
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Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı

22.03.2022 15:46
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı

Dallımandıra Mahallesi'nde Altıeylül Belediyesi'nin öz kaynakları kullanılarak yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) faaliyete geçti.

Dallımandıra Mahallesi'nde Altıeylül Belediyesi'nin öz kaynakları kullanılarak yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santrali (GES) faaliyete geçti.

Altıeylül'e değer katacak projelerinin yanı sıra alt yapı ve üst yapı çalışmalarını da aralıksız sürdüren Altıeylül Belediyesi önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan kilit parke taşı ihalesine hazırlanırken, iki kere ihaleye çıkılmasına rağmen katılım sağlanamaması sebebiyle aksayan Plevne Kapalı Pazar yeri için de pazarlık usulüyle çalışmalarını hızlandırmayı planlıyor. Asuva olarak bilinen Çevre Eğitim Parkı çevresinde yapımı devam eden projenin de açılışını gerçekleştirecek olan Altıeylül Belediyesi, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nin içerisinde bulunan yüzme havuzunu aktif olarak kullanıma açmayı düşünürken Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında da yaşam kompleksinin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyor. Aynı şekilde devam eden projeler arasında yer alan ve Altıeylül Belediyesi'nin hizmete sunacağı Seyyid Ahmet Arvasi Park, Kreş ve Millet Kıraathanesi'nin de Eylül ayı içerisinde tamamlanarak açılması planlanıyor.

Tamamen öz kaynaklar kullanıldı

Altıeylül sınırları içerisinde yer alan Dallımandıra Mahallesi'nde Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) faaliyete geçerek elektrik üretimine başladı. Yaklaşık 19 buçuk dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) 1 Megawatt enerjiyi kurulan 3 Bin panel ile üretirken yaklaşık 4-5 yıl içerisinde kendisini amorti edecek. Herhangi bir kredi kullanılmadan tamamen öz kaynaklar ile hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin elektrik üretimine başlamasının ardından konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül'ümüz için şehrimiz için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün itibariyle GES'te elektrik üretimine başlamış olduk. Geçici kabulleri yapıldı. 19 buçuk dönümlük bir arazi üzerinde 1 Megawatt'lık enerjiyle, kendi öz sermayemizle herhangi bir kredi kullanmadan yaptırdığımız tesisimiz çalışmaya başladı. İlçemize ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Geldiğimiz günden bugüne şehrimize değer katacak projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Altıeylül'ümüzü Balıkesir'imizin parlayan bir yıldızı yapmak için var gücümüzle mücadele etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tiyatro festivalimizi gerçekleştirmiştik. Bir taraftan kültürel açıdan şehrimize değer katarken diğer taraftan da şehrimize artı değer katabilecek GES'in de içerisinde olduğu gibi projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk oruçlarımızı tutacağız ve Ramazan-ı Şerif'e girmiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Ayı'nı şimdiden kutluyorum. Hz. Allah sağlıkla sıhhatle bizlere Ramazan Ayı'na ulaşmayı nasip eylesin. İnşallah bu sene hep beraber iftar yapmayı, teravihlerde buluşmayı ve kazasız belasız bayrama kavuşmayı Mevla'm bizlere nasip etsin" dedi. - BALIKESİR

Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı
Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı

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Altıeylül, Enerji, Güneş, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıeylül GES projesinde elektrik üretimi başladı - Son Dakika


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