Altına yeni vergi getirildi! - Son Dakika
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Ekonomi

Altına yeni vergi getirildi!

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte altın alımlarında Kambiyo Muameleleri Vergisi uygulanmaya başlanacak. Banka üzerinden geçerli olacak bu yeni uygulamada oran binde 2 olarak alıcıya yansıtılacak.

18.03.2025 08:35
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla altın piyasasını yakından ilgilendiren bir değişiklik hayata geçirildi. Bankadan yapılan altın alım satım işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak. Bu durum altın alım satım işlemlerini doğrudan etkileyecek

FİZİKİ OLMAYAN ALIMLAR İÇİN GEÇERLİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

KMV VERGİSİNİN BAŞLANGICI 2023

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı'nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti. Bugün yeniden altın alımlarında uygulanacak olan bu yeni vergi, altın piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Altına yeni vergi getirildi!

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altına yeni vergi getirildi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cemil Moroglu:
    bir Kulagimizin arkası kalmıştı. Tesekkurler mehmet şimşek. faturayi vatandasa odetmeye sizler de israfa devam. 117 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Milleti soymaya devam edin.2028 de hesaplaşırız 106 8 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Geri sayım devam ediyor merak etmeyiniz, herkes gibi siz de gidicisiniz :) 70 7 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    kim nerede nasıl kazanc sağlıyorsa vergisinide verecek.yok kulağının arkası,yok nefese vergi.vereceksin tabii,kazanıyorsan vereceksin. 13 55 Yanıtla
  • Gökhan Özel:
    Iktidar birak git ,ya da gideceksin senin israflarindan dolayi turkiye bu halde ,gormuyor musun .. 41 6 Yanıtla
  • aykut:
    simit fırınları denetlensin. enflasyon üretiyorlar. 42 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    kasa bos para lazim ayni guldur guldurdeki gibi TUTUN MAMULLERI :( 29 5 Yanıtla
  • Barış:
    Yazıklar olsun! Vatandaşına bu kadar düşmanlığı başka kimse yapmamıştır. 27 7 Yanıtla
  • yavuz:
    Diyecek hiç bir söz bulamıyorum Vergiler ve Trafik cezaları olmasa bu ülke gerçekten ayakta duramaz sadece günü kurtarmaya çalışıyoruz. Eğitim, adalet, üretim, liyakat hiçbiri yok maalesef. 27 5 Yanıtla
  • utku ergün:
    fiziki alıma kayar, kuyumcular ve kapalı çarşı esnafı elini oğuşturuyordur şimdi 5 1 Yanıtla
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