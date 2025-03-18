Resmi Gazete'nin bugünkü sayısıyla altın piyasasını yakından ilgilendiren bir değişiklik hayata geçirildi. Bankadan yapılan altın alım satım işlemleri kambiyo işlemi olarak değerlendirilecek ve binde 2 (%0,2) oranında Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) uygulanacak. Bu durum altın alım satım işlemlerini doğrudan etkileyecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; 17 Mart 2025 tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemleri kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.
Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 21.05.2020 tarihli yazısı ile başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı'nın 28/03/2023 tarih ve E: No: 2020/1362; K: No: 2023/1758 sayılı kararıyla iptal edilmişti. Bugün yeniden altın alımlarında uygulanacak olan bu yeni vergi, altın piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Altına yeni vergi getirildi! - Son Dakika
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