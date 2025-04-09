Altın fiyatları beklediği haberi aldı

Altın fiyatlarının yeniden yükseliş için beklediği haber ABD'den geldi. Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığını belirtti. Ayrıca Leavitt, Çin'e yönelik toplamda yüzde 104 oranına ulaşan tarifelerin ise 9 Nisan'da (bugün) yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Beyaz Saray'dan gelen bu açıklamanın dozu Çin ile ABD arasında ticaret savaşlarının çok daha kızışacağı yönünde değerlendirildi. Bu durum resesyon ihtimalini artırırken, küresel ekonomide durgunluk, petrolde düşüş yaratırken altın tarafında risk algısını artırdığı için prim görülmeye başlandı.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3637 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3626 lira, en yüksek de 3688 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3679 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2983 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2970 dolar, en yüksek 3012 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3011 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3755 liradan alınırken 3810 liradan satılıyor.