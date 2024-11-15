Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor

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Kasım ayına kadar ardı ardına yükseliş rekorları kıran altında son iki haftadır adeta hüsran yaşanıyor. kayıplar her geçen gün artarken altın 3,5 yılın en kötü haftasını yaşıyor.

15.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:40
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Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor.

Altın, 3,5 yılın en kötü haftasını geçirmeye hazırlanıyor. Ons altın haftanın son işlem gününe 2.566 dolar ile 2 ayın en düşük seviyesinden başladı.

Değerli metal, haftalık yüzde 4, kasım ayında ise yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Haftalık periyotta Haziran 2021'den bu yana en kötü performansını ortaya koydu.

Altın, güçlü ABD doları ve Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin baskısı altında kaldı.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.839 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4.6644 liradan fiyatlandı.

FAİZ İNDİRİMİ BAHARA MI KALDI?

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin gücünü, sağlam bir istihdam piyasasını ve enflasyonu gerekçe göstererek faiz oranlarını düşürmeye acil bir ihtiyaç olmadığının sinyalini verdi.

Powell'ın açıklamaları Fed'in faiz indirimleri konusunda temkinli tutumunu devam ettireceğina işaret etti.

Aralık ayında faiz indirimi beklentleri yüzde 80 civarından yüzde 58'e kadar geriledi.

Ayrıca ikinci Donald Trump dönemine uygulanacak politikaların enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor. Bu durumun Fed'in faiz politikasındaki alanını sınırlayabileceği ifade ediliyor.

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları bu kez düşüşte rekor kırıyor - Son Dakika

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