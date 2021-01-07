Altın fiyatları düştü, petrol yatay

ABD Senatosu seçimlerinin Demokratlar'ın kazanmasıyla sonuçlanınca, hisse senedi ve tahvil piyasalarına alım getirince, altın fiyatları düştü.

Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntılarında anlaşmalarının ardından yükseldiği pandemi döneminin zirvesinde yatay hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 2.4 milyon varil düştü.OPEC+ toplantısında alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan , aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.20 artışla 54.26 dolar,Batı Teksas yüzde 0.22 artışla 50.67 dolar,altın yüzde 0.26 düşüşle 1,913.31 dolar,gümüş yüzde 0.81 düşüşle 27.04 dolar,bakır yüzde 0.28 artışla 8,073.00 dolar,platin yüzde 0.65 artışla 1,110.89 dolar,paladyum yüzde 1.39 düşüşle 2,413.89 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 452 liraya, çeyrek altın 743 liraya, Cumhuriyet altını da 2,960 liraya geriledi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, ABD Senato seçimlerinde Demokratlar'ın kazanmasıyla kıymetli madenlerin eksiye geçtiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD seçimlerinin neticesini belirleyecek olan Georgia seçimleri, dünkü oylamayla tamamlandı. Seçim, Demokratların zaferiyle sonuçlanırken, Demokratlar temsilciler meclisinin kazanılmasının ardından senatoyu da kazanmış oldular. Mavi dalga diye adlandırılan bu durum, Yeni başkan Joe Biden 'ın işini oldukça kolaylaştıracak. "Piyasaların bu gelişmeye tepkisiyse hisse senedi piyasalarına coşku, ABD 10 yıllıklarına yukarı doğru ivme, altına ise satış getirdi. Başkanın daha önce vaat ettiği parasal yardımlar altın açısından orta vadede olumlu görünse de ilk etapta satıcılı bir tepki verdi ve 1900 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. "Diğer taraftan Trump destekçileri seçim sonuçlarını protesto etmek için Kongre binasının önünde toplanırken, bazı göstericiler durumu bir adım öteye götürerek binayı bastı. Yaşanan krizin ardından olay kontrol altına alınırken, eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu yaşanan gelişmelere piyasaların tepkisi kısıtlı olsa da altın gün sonuna doğru toparlanma gayesiyle günü 1919 dolar/onstan yüzde 1.6 kayıpla tamamladı. " Gümüş de altınla benzer şekilde 27.30 dolar/onstan kırmızıda bir günü geride bırakırken, yüzde 0.9 kaybı hanesine yazmış oldu. Dünkü tepkisinden bağımsız olarak Biden ve hükümetinin yeşil ekonomiyi destekleyecek olmaları gümüş açısından orta vadede pozitif bir etki görülebilir."Platinin 1100 dolar/ons üzerinden toparlanma çabası sürerken, dünkü seansı kırmızıda kapattı. Seansı 1104 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin, yüzde 1.0 kaybı hanesine yazarak günü tamamlamış oldu."Paladyum, altının ardından günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıktı. Dünkü seansı 2441 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının altında eksi 1-2 dolar/onsla gerçekleşirken, hacim açısından düşük denilecek bir işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 2384 kg altın, 4044 kg gümüş işlemiyle seans tamamlanmış oldu."