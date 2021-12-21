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Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti - Son Dakika

Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti

21.12.2021 16:02

- Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomi paketi sonrasında dolar kurundaki sert düşüşle birlikte altın fiyatları da büyük oranda düştü.

- Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti

ISPARTA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomi paketi sonrasında dolar kurundaki sert düşüşle birlikte altın fiyatları da büyük oranda düştü. Fiyatların düşmesi sebebiyle dolar ve altın bozdurma talebi arttı.

Sabah saatlerinde vatandaşlar kuyumculara akın etti. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran Dolar, TL karşısında dün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, 11.60 seviyesine kadar düştü. Dolara paralel olarak altın da düştü, bunu üzerine vatandaşlar sabahleyin kuyumculara akın etti.

Altın fiyatları yüzde 40 düştü

Piyasalarla ilgili açıklama yapan kuyumcu Mehmet Altıniş dün açıklanan TL mevduatı sonrası fiyatların yüzde 40 gerilediğini belirterek " Dolar şu anda 14.28 seviyesinde sabah iş yerimizi açtığımızda 12 TL seviyelerine kadar gerilemişti, şu anda 14 seviyelerine geri yükseldik ancak bunun sebebi piyasaların istikrara gitmesinden kaynaklı oluyor. Dün Cumhurbaşkanımızın basın açıklamasından sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 40 geriledi. Doların gerilemesiyle birlikte altında dolardan etkilenerek sabah 700 TL civarına düştü ancak geri 820 TL civarına yükseldi çünkü piyasada daha yerini bulamadı" dedi.

Piyasada olumlu hava mevcut

Dolar ve altında büyük düşüş yaşanmasının sebebini açıklayan Altıniş, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra piyasa rahatladı. Piyasada olumlu hava mevcut buda dolar ve altını daha da aşağıya çekecek, açıklanan maddeler halk tarafından olumlu bulundu bu yüzden düşüş yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti
Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti
Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti
Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti - Son Dakika Ekonomi


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