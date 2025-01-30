Altın fiyatları Fed\'in faiz kararıyla hareketlendi

Ekonomi

Altın yatırımcılarının merakla beklediği Fed'in faiz kararı belli oldu ve Fed faizi yüzdü 4.25-4.5 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona ilişkin risklerin olduğunu ve verileri izleyerek faiz kararı alacaklarını söyledi. Bu gelişmeyle birlikte altın yatırımcıları da önünü görme açısından fırsat yakaladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2754 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2754 dolar, en yüksek de 2763 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2760 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3170 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3169 lira, en yüksek de 3180 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3176 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3151 liradan alınırken 3196 liradan satılıyor.