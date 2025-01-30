Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi

Geniş Video İzle

2024 yılını rekorlarla kapatan altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'den gelecek haberi bekliyordu. Fed'in faizi sabit tutmasıyla altın piyasası hareketlendi. Ons altın güne 2754 dolardan başladı.

30.01.2025 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altın yatırımcılarının merakla beklediği Fed'in faiz kararı belli oldu ve Fed faizi yüzdü 4.25-4.5 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyona ilişkin risklerin olduğunu ve verileri izleyerek faiz kararı alacaklarını söyledi. Bu gelişmeyle birlikte altın yatırımcıları da önünü görme açısından fırsat yakaladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2754 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2754 dolar, en yüksek de 2763 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2760 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3170 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3169 lira, en yüksek de 3180 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3176 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3151 liradan alınırken 3196 liradan satılıyor.

Altın fiyatları Fed\'in faiz kararıyla hareketlendi

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Komutan Logard:
    Altın çok ucuz kaldı zaten. 0 2 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Zaten oradaydı 0 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Uçuyor 0 0 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Fed faiz düsürseydi altın fiyatları inermiydi..Altın ve dolar bizde durmadan yukarı seyrediyor..Dolar şuan 25 TL düşürün bakın altın kaç TL olacak.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
17:52 Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin’in sözleri damga vurdu Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:38:55. #1.13#
SON DAKİKA: Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.