Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Yatırımcılar şaşkın - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Yatırımcılar şaşkın

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Kıymetli maden altın, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve Donald Trump yönetiminin Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasıyla rekor kırmıştı. Bu hafta altının yükselişe devam edeceğini düşünen yatırımcı ters köşe oldu. Gerilimli haftanın ardından altın fiyatları bu haftaya satıcılı başladı.

03.02.2025 09:21
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Küresel gerilimin arttığı geçen hafta altına yaradı. Bununla birlikte ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden başlatma kararı altın fiyatlarını desteklerken dolar primi de yükselerek altını baskıladı. Kıymetli madende fiyatlar gerilemeye başladı.

TİCARET SAVAŞI BU HAFTA RESMİYET KAZANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala, Meksika ve Kanada liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2801 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2772 dolar, en yüksek de 2806 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2783 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3230 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3199 lira, en yüksek de 3238 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3215 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3180 liradan alınırken 3223 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Yatırımcılar şaşkın

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Donald Trump, Ekonomi, Kanada, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Yatırımcılar şaşkın - Son Dakika

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