Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı

Küresel belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Dün 3 bin 358 dolar ile rekor kıran ons altın hem ons hem de gram altındaki rekorlar yerini sakin bir seyre bıraktı. Dün hafif gerileyen fiyatlar bugün sakin seyirde sürüyor.

ABD, Japonya ve İtalya arasındaki ticaret görüşmeleri piyasalarda gerilimi düşürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artırmaya devam etme konusunda isteksiz olduğunu söyledi. Trump, Pekin'in bir anlaşma sağlamak amacıyla defalarca temasa geçtiğini ileri sürdü. Çin, belirli koşullar altında ticaret görüşmelerine devam etmeye istekli olduğunu duyurdu. Küresel riskleri bir nebze olsun azaltan bu gelişmeler, altın fiyatlarının zirveden gevşemesine neden oldu.

Altın fiyatlarında küresel piyasalardaki Paskalya tatilinin de etkili olduğu belirtiliyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4063 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4063 lira, en yüksek de 4076 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4071 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4087 liradan alınırken 4156 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3327 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3326 dolar, en yüksek de 3327 dolar görüldü. Şu sıralar 3327 dolardan işlem görüyor.