Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim - Son Dakika
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Ekonomi

Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim

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ABD ile Çin'in karşılıklı olarak gümrük tarifelerini düşürmesi, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes ihtimali ve son olarak ABD'nin enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesi altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ons altın fiyatları yüzde 1,3 düşüşün ardından 3 bin 233 liraya sabitlendi.

14.05.2025 09:19  Güncelleme: 09:47
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Küresel piyasalarda risk algısını yüksek tutan ABD-Çin ticaret savaşı, geçici bir uzlaşma ile yumuşarken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talep de azalmaya başladı. Taraflar, karşılıklı gümrük tarifelerini 90 gün boyunca düşürmek için anlaşmaya vardı. Bu gelişme, son dönemde tırmanan jeopolitik tansiyonu düşürerek altının ons fiyatında süregelen düşüşü hızlandırdı.

TİCARETTE GEÇİCİ ATEŞKES, PİYASALARI RAHATLATTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan ayında açıkladığı yüksek oranlı gümrük tarifeleri, Çin ile başlayan müzakereler sonucunda yeniden şekillendi. Tarafların anlaşmasıyla, ABD'nin Çin'e uyguladığı vergiler %145'ten %30'a, Çin'in ABD'ye uyguladığı vergiler ise %125'ten %10'a çekildi. Bu geçici düzenlemenin 90 gün süreyle geçerli olacağı bildirildi.

Trump'ın 90 gün sonunda kalıcı bir anlaşmaya varılabileceği yönündeki açıklamaları, piyasalar tarafından iyimser bir adım olarak algılandı. Bu durum, jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak altının güvenli liman niteliğine olan talebin düşmesine neden oldu.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI VE ENFLASYON VERİLERİ ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI

Altın fiyatlarındaki gerilemeyi destekleyen bir diğer faktör ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair mesajlar oldu. Fed, geçtiğimiz hafta faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini açıklarken, Başkan Jerome Powell "bekle-gör" stratejisinin süreceğini ifade etti. Bu temkinli duruş, piyasalarda faiz artışına dair beklentileri aşağı çekti.

Ayrıca dün açıklanan ABD enflasyon verileri de dikkat çekti. Yıllık enflasyonun %2,3 ile beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarını destekleyebilecek enflasyonist baskıların zayıf kaldığına işaret etti. Bu gelişmelerin ardından altının ons fiyatındaki düşüş eğilimi sürdü.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Nisan ayında 3500 liralarla rekor kıran ons altın fiyatı dün ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında açıklanması ile düşüş eğilimine girdi. Altının ons fiyatı bu sabah 09:30 itibariyle 3233 dolara kadar çekildi.

Gram altın ise 4031 TL seviyesine kadar indi.

Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim

Ekonomi Türkiye, Ons Altın, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın barış havasını sevmedi! Fiyatlarda bir günde büyük değişim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Semih Aydın:
    inşallah dahada düşer 17 3 Yanıtla
  • Erbil Esenli:
    Neden bukadar buyutulucek bı sususmuki çıkarken 200 300 cikiyo inişi nedense 50 100tl olarak yapiyo borcu olan var düğünü olan var ama her yükselişte AKP düşüşte oylarda 1 1 Yanıtla
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