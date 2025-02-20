Altın için bugün yeni senaryo başladı

Ekonomi

Herkes cuma gününe işaret ediyor! İstanbul Havalimanı\'ndan sefer karar

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte değer kazandı. Bu durum, altın fiyatlarının yeni bir rekor seviyesine ulaşmasına neden oldu.

Ons altın fiyatlarındaki son rekorın ardında ABD Başkanı Donald Trump'ın %25'lik yeni gümrük vergisi açıklaması ile birlikte ABD enflasyon verilerinde yüksek seyredeceğine yönelik beklenti de etkili oluyor. Risklerin ve ons altının arttığı ortamda gram altın tarihi rekorını tazeledi. Dün itibariyle 3431 zirvesini geride bırakan gram altın için yeni senaryo başladı. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3426 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3421 lira, en yüksek de 3441 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3440 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2935 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2932 dolar, en yüksek de 2947 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2944 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3527 liradan alınırken 3571 liradan satılıyor.

NOT: Bu haberde yer alan içerikler yatırım tavsiyesi değildir.