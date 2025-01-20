Altın fiyatları rekorların ardından dinleniyor

Ekonomi

Teklif dahi yapılmış! Galatasaray\'a hiç olmadığı kadar yakın

Dünya ekonomileri ABD'deki yönetim değişikliğine odaklanmışken altın fiyatları yeni rekorun kıyısında seyrediyor. 2025 yılında yeni rekor denemelerinde bulunan altın fiyatlarında özellikle ons altın kritik 2700 dolar seviyesini aşarak dikkat çekmişti. Altın piyasasında bu hafta da pozitif ivme gözlemleniyor.

Fed'in faiz indirimine gitme olasılığını düşürmesiyle birlikte bir dönem satıcılı seyreden altın son zamanlarda güç kazandı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2701 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2689 dolar, en yüksek de 2711 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2711 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3077 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3075 lira, en yüksek de 103 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3102 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3085 lirada alınırken 3125 liradan satılıyor.