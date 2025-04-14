Altın fiyatları haftaya yine sürprizle başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fiyatları haftaya yine sürprizle başladı

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Son dönemde rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları için yatırımcılar geçen haftaki hızlı yükselişin devamını beklerken kıymetli maden, haftaya yine sürpriz bir hareketle başladı. Geçen hafta 4036 lira ile rekor seviyelerde dolaşan gram altın, bu haftaya 3959 liradan başlangıç yaptı.

14.04.2025 09:14
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Altın fiyatlarında hızlı değişimler yaşandığı bir hafta geride kaldı. Son dönemde ardı ardına rekorlar kıran kıymetli maden küresel ticaret savaşlarının etkisiyle önce değer kaybetti, küresel endişelerin artmasıyla tekrar yükselmeye başladı. Bu dalgalanma tekrar ederken ticaret savaşları, ABD ekonomisine ilişkin durgunluk beklentisi ve doların değer kaybetmesiyle kısmı yükseliş bu hafta yerine hafif gerilemeye bıraktı.

İşte kıymetli maden altında son durum:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3919 lira, en yüksek de 3968 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3954 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3960 liradan alınırken 4013 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3237 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3210 dolar, en yüksek 3245 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3233 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları haftaya yine sürprizle başladı
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Ons Altın, Ekonomi, Piyasa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları haftaya yine sürprizle başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Aziz Can:
    Altını şuan 3970 tlye satıp düşmesini beklemek mantıklı mı çünkü çok dengesiz atak yaptı ??? 0 0 Yanıtla
  • Samet Obuz:
    Siz bu, ülkede, mi, yaşıyosunuz? Nerede o fiyatlar? 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Altın fiyatları haftaya yine sürprizle başladı - Son Dakika
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