Altın fiyatları tarihi bir rekora daha imza attı

Altın fiyatları, küresel ticaretteki belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle rekor serisini sürdürdü. Gram altın 3 bin 587 lira, çeyrek altın 5 bin 857 liraya kadar yükseldi.

ABD'nin ek gümrük vergisi, İsrail ordusu ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine saldırı düzenlemesi derken Rusya-Ukrayna savaşında da ateşkes görüşmeleri devam etti. Putin, Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul etti. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altın fiyatları yeni rekora imza attı.

İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3580 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3572 lira, en yüksek de 3596 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3594 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3598 liradan alınırken 3643 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3034 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3027 dolar, en yüksek de 3043 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3042 dolardan işlem geçiyor.