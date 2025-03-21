Altında ibre bu kez tersine hareket etti - Son Dakika
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Ekonomi

Altında ibre bu kez tersine hareket etti

Altında ibre bu kez tersine hareket etti

Yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları salı günü yeni bir rekor kırdı. Gram altın 4011 lirayı gördü. Siyasi gerilimde yaşanan yumuşama havası altın fiyatlarında da hafif gevşemenin yolunu açtı. Gram altın haftanın son gününe 3703 liradan ons altın ise 3030 dolardan başladı.

21.03.2025 09:08
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Son dönemlerde hızla yükselen altın fiyatları, tarihi zirve seviyelerini birer birer geçerek yeni rekorlara imza atıyor. Küresel ve yerel gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yeni tarihi rekorın ardından hafif geriledi.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya- Ukrayna ateşkesi için "Oldukça iyi gidiyoruz" ifadelerini kullanması, Amerikan Merkez Bankas Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı küresel altın piyasasında etkili oldu. Dev yatırımcılar ardı ardına ellerindeki altını sattı. Bu gelişmeleri fiyatlayan ve 3057 dolarla zirve yapan ons altın, zirveden geri dönerek3030 dolardan güne başladı. İç piyasada ise tarihte ilk kez 4011 lirayı gören gram altın siyasi atmosferdeki yumuşamanın da etkisiyle hafif geri çekildi.

ONS ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ BÖLGELERİ

Analistler ons altında 2957 doların teknik, 3000 doların ise psikolojik bir destek olarak öne çıktığını belirterek, "3055 dolar ise kısa vadeli direnç olarak takip edilecek. 3000 dolar üzerinde kalıcılık halinde ana yükseliş trendi devam edebilir. Orta vadede 3150-3200 dolar bandı hedef olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3703 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3699 lira, en yüksek de 3722 lira seviyesini gördü.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3687 liradan alınırken 3742 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3030 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3029 dolar, en yüksek de 3047 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3033 dolardan işlem görüyor.

Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında ibre bu kez tersine hareket etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Szka788304:
    eko sen bir hata idin ve faydan dan çok zarar verdin sesiz ce devlet bırakın işini yapsın yaygara ile suçlu aklanmaz eski Türkiye yi geri getirdi muhalefet sizin yurt dışında ne işiniz var hem ekonomik diyorlar hem paris yurt dışı sanatçılar milyonlar midem kalktı ekremin yolsuzluğunu göz mü yumulsun ne istiyorsunuz delil olmasa şikayet ihbar olmasa gözaltı olur mu böyle muhalefet olmaz olsun 64 50 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    satıyor vatandaş altını tl ye geçiyor. parası olanlar tarla arsa alsın. en iyi yatırım tarla arsa dır. benden acizane bir tavsiye yatırım tavsiyesi 38 16 Yanıtla
    kenan sar:
    sen kimsin kaç hektar yerin var 6 4
    Şef Şahin:
    tmm abi şimdi senin için altınları satıp tarla alcam 5 1
  • qpvf786zkb:
    Rusya savaşı bitse 3bin liraya kadar geriler 11 15 Yanıtla
    kenan sar:
    gülüyorum 3 0
  • mesut özerden :
    4 bine çıkmadan toplu alım yapıp 4 binden sonra satış yapanlar araştırılmalı 15 9 Yanıtla
    cengizhan recber:
    Kesinlikle katılıyorum bu dislake atanlar fetocü müdür nedir o gece doların yükselceğini bildikleri gibi operasyon öncesi alıp sattılar bunlar AKP ve MHP yüreği yetiyorsa araştırlar 2 1
  • D Celik:
    igne nereye dokunduysa yine oraya gelir.cikacak 18 3 Yanıtla
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