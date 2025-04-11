Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor

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ABD ile Çin arasında artan gerilim güvenli liman altın fiyatlarına yansıdı. Trump'ın Çin'e karşı ek gümrük vergilerini kademeli artırması sonrası sarı madeni yeni bir zirveye taşıdı. Ons altın 3219 dolarla tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

11.04.2025 08:37  Güncelleme: 09:14
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Güvenli liman altın tarihi bir seviyeye ulaştı. Jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik, ekonomilerdeki durgunluk endişesi ve ABD'nin gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ek vergi kararları sonrasında altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Trump'ın ekonomi üzerindeki bu etkisi, altın piyasasını da doğrudan etkileyerek fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu durum, yatırımcıların altın yatırımlarını değerlendirmeleri için yeni bir fırsat oluşturdu. Ons altın, zayıflayan dolar ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden olan ticaret savaşının etkisiyle ilk kez 3219 dolar seviyesini aşarak yeni bir zirve yaptı.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının her geçen gün farklı boyutlara taşınması, doların diğer para birimleri karşısında değersizleşmesi, küresel ekonomide yaşanması beklenen durgunluk yatırımcıları altına yönlendiriyor.

GRAM ALTIN YÜZDE 32 KAZANDIRDI

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında değer kazandı ve diğer yatırım araçlarını solladı.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3871 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3871 lira, en yüksek de 3944 lirayı gördü. Şu sıralar 3936 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3175 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3175 dolar, en yüksek de 3220 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3217 dolardan işlem geçiyor. Uzmanlar ons altın için 3500 dolar seviyesini ilk hedef olarak görmeye başladı. Dolardaki güç kaybının devamının gelmesi halinde ons altında daha fazla yükseliş bekleniyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3967 liradan alınırken 4023 liradan satılıyor.

Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
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Ekonomi Türkiye, Donald Trump, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selahaddin Eyyubi:
    Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin hızlı yükselişini durduramayacaklar. Allah'ın izniyle terörsüz ve müreffeh Türkiye çok yakında. Kandan ve yoksulluktan beslenenler ne yaparlarsa yapsınlar Cumhur ittifakı sapasağlam yeniden şahlanıyor. 0 1 Yanıtla
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