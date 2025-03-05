Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor

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Küresel risklerin ve ticaret savaşlarının etkisiyle 2025 yılını rekorlar yılı ilan eden altın, son iki haftadır deyim yerindeyse yatırımcının yüzünü güldürmüyor. 24 Şubat'ta başlayan keskin düşüşün ardından şu sıralar güvenli liman yatay seyirde devam ediyor.

05.03.2025 09:08
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Uzun süreli bir yükselişin ardından altın fiyatları şimdi de yatay seyrediyor. Piyasaların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki bu değişim, yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası olabilir. Zira ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrüklerde ek vergi talimatının küresel ticaret savaşlarını kızıştırması ihtimali günden güne artıyor.

Türkiye'de yarın açıklanacak faiz kararının altın fiyatlarında kısmen etkili olması beklenirken küresel piyasalarda ons altın fiyatları yükseliş için yeni bir hikayeye ihtiyaç duyuyor. Düzeltme hareketinin ne zaman biteceği merakla beklenirken piyasalardaki güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3418 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3402 lira, en yüksek de 3421 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3415 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2917 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2902 dolar, en yüksek de 2918 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2913 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3442 liradan alınırken 3483 liradan satılıyor.

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
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Ekonomi Türkiye, Ons Altın, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mahşerin atlısı:
    yayıncı heralde altının var 7/24 altın çıksın diye dua edercesine başlık atıyon ons çakılacak maalesef vaziyet al 6 1 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Kaç olsun istersiniz,yeterki yatırımcı (parası olan) kazansın 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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