Altın fiyatları yatay seyrin ardından son rekor seviyesine yaklaştı
Altın fiyatlarındaki yatay seyir sonrasında, fiyatlar yeniden tırmanışa geçti ve son rekor seviyesine yaklaştı. Uzmanlar, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini ve yatırımcılara olası etkilerini tartışıyor.
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13.03.2025 09:04:06. #7.13#
SON DAKİKA: Altın fiyatları yatay seyrin ardından son rekor seviyesine yaklaştı - Son Dakika
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